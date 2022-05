Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: "Wanda doveva uccidere di più, ma per me è stata dura"

Chiunque abbia visto WandaVision sa che Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, vuole solo stare con la sua famiglia. Tuttavia, chi ha visto Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha ritrovato una Wanda versione horror pronta a uccidere chiunque per riunirsi ai figli in un universo alternativo. Elizabeth Olsen ha ammesso di avere avuto problemi con questo cambiamento del suo personaggio.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un'immagine dal teaser trailer

"Sapevo che sarei stata in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma pensavo che sarebbe stato un film corale. Quindi all'inizio mi sentivo nervosa e in conflitto perché non avevo ancora finito WandaVision. Mi chiedevo , 'Oh mio dio, come faccio a far funzionare tutto insieme?'", ha detto Elizabeth Olsen a Variety. "È diventata un'incredibile opportunità per le persone essere conquistate da questa donna in WandaVisio e provare per lei e poi manipolarle in questo film, dove possono essere dalla sua parte e poi sentirsi in conflitto. Non l'abbiamo vista subire la perdita dei bambini. Penso che per qualsiasi genitore - suppongo perché non lo sono - la perdita del figlio sarebbe sempre molto più difficile della perdita di chiunque altro sia importante nella tua vita."

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen è Wanda Maximoff in un'immagine dal teaser trailer

Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. parlando del suo ruolo, Elizabeth olsen rivela:

"Dovevo anche uccidere di più, ma ho avuto difficoltà con questa scelta. Ho chiesto 'Questi sono esseri umani e Wanda è d'accordo con porre fine alle loro vite?' Ma dovevo solo arrendermi e pensare che tutte queste persone fossero sulla sua strada. Lei ha avvertito il dottor Strange di non intralciarla, ma lui non l'ha ascoltata. Dovevo solo seguire quel punto di vista".

Dopo quanto accaduto in Doctor Strange 2, non è chiaro se e quando Wanda farà ritorno nell'MCU:

"È strano che mi aspetti di tornare, ma nessuno mi ha detto niente. Nella mia mente, sto solo supponendo che mi richiameranno. Non so in quale forma, ma spero di tornare. Spero che ci sia anche più divertimento in qualcosa di diverso. Dove andiamo? Sento che abbiamo fatto così tanto con Wanda. Sono stati davvero un paio di anni selvaggi con lei".