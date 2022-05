Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen dopo il film vuole apparire nel reboot degli X-Men

Elizabeth Olsen è attualmente protagonista nelle sale del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia e l'attrice ha ammesso di non sapere cosa accadrà nel futuro di Wanda, anche se spera di poter partecipare al reboot delle avventure degli X-Men.

Nel film diretto da Sam Raimi è apparso il Professor Charles Xavier, interpretato da Patrick Stewart, presenza che rappresenta il primo passo per il coinvolgimento dei mutanti nel MCU.

Durante una recente intervista rilasciata a CinemaBlend, Elizabeth Olsen ha ora dichiarato: "Non so realmente cosa farò dopo questo film. Lo dico sul serio".

L'attrice ha spiegato: "Voglio sapere cosa vogliono i fan e quali sono le idee. Ma immagino che se riportassero sugli schermi gli X-Men, vorrei esserci".

I fan dell'attrice non devono però entusiasmarsi fin da ora, dopo Doctor Strange nel Multiverso non ci sono ancora dei progetti specifici: "Non ho alcuna certezza. Sono veramente entusiasta nel parlare, a un certo punto, con Kevin Feige di quello che accadrà".

Nei fumetti della Marvel Wanda Maximoff ha dei legami con gli X-Men e tra le pagine il personaggio è stato rappresentato come la figlia di Magneto o in versione Scarlet Witch mentre stermina la popolazione di mutanti in House of M.