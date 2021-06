Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: "Sarà più spaventoso di Indiana Jones"

Elizabeth Olsen riprende il paragone di Michael Waldron tra il nuovo film Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Indiana Jones, e dice come la pensa al riguardo.

L'interprete di Scarlet Witch Elizabeth Olsen torna a parlare di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e per farlo si rifà alle parole dello sceneggiatore Michael Waldron, il quale aveva paragonato il personaggio di Benedict Cumberbatch all'Indiana Jones di Harrison Ford.

Harrison Ford in una scena di indiana Jones e l'ultima crociata

"Credo sia più spaventoso di Indiana Jones" afferma infatti la Olsen ai microfoni di Little Gold Men, il podcast di Vanity Fair, improntando il discorso sul tono della pellicola diretta da Sam Raimi "È sicuramente molto più in stile Sam Raimi. E forse questo era l'obiettivo, ma è diventato qualcosa di più dark. Quel sentimento che ti dà il genere horror di timore costante, il brivido, le false piste, il giocare con la telecamera, con le prospettiva e la profondità di campo per rendere ancora più ansioso il pubblico"

E ribadisce poi: "Credo sia più di Indiana Jones patinato, e io amo Indiana Jones, ma credo che Doctor Strange abbia un qualcosa di più dark".

"È Indiana Jones con il mantello, per me. È un eroe che sa come ricevere dei pugni. È quello che ha reso gli eroi di Harrison Ford così grandiosi. Questi tipi le prendono. Basta guardare cosa succede a Stephen Strange nel primo film. Le sta prendendo, anche se è estremamente capace e tutto" aveva rivelato infatti Waldron, parlando delle ispirazioni del sequel targato Marvel Studios.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà a marzo 2022 nelle sale. Nel film, oltre a Cumberbatch e Olsen, anche Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams e Xochitl Gomez.