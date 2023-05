Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen conferma che Daniel Craig avrebbe dovuto apparire nel film

Elizabeth Olsen ha svelato che Daniel Craig ha quasi avuto un cameo nel film Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia, nonostante l'attore avesse negato un suo coinvolgimento.

L'interprete di Scarlet Witch ha infatti condiviso l'aneddoto mentre era ospite del podcast Happy, Sad, Confused.

L'attrice Elizabeth Olsen ha dichiarato che Daniel Craig avrebbe dovuto debuttare nel Marvel Cinematic Universe in occasione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

La star ha sottolineato: "Sì, è quello che pensavo sarebbe successo. Ho visto i concept art. Hanno realizzato un costume. Avevano un design".

Elizabeth Olsen non sa quando tornerà nel ruolo di Scarlet Witch: "Non mi manca, ho bisogno di una pausa"

L'ex interprete di James Bond sembra avrebbe dovuto avere il ruolo di Balder il Coraggioso, personaggio creato nel 1962 da Stan Lee e Jack Kirby. Tra le pagine il personaggio è il fratellastro di Thor, anche se non è stato svelato se lo stesso sarebbe accaduto sul grande schermo.

Nonostante le indiscrezioni sul coinvolgimento di Craig, la produzione non aveva confermato la sua possibile presenza nel cast o se sarà coinvolto in futuri progetti prodotti dai Marvel Studios.