Doctor Strange 2 affronterà le conseguenze degli eventi dell'MCU sull'eroe di Benedict Cumberbatch

Doctor Strange in the Multiverse of Madness esplorerà l'effetto che i recenti eventi del MCU hanno avuto sul suo eroe titolare, interpretato da Benedict Cumberbatch.

Doctor Strange: un primo piano di Benedict Cumberbatch nel teaser trailer del film Marvel

Lo sceneggiatore Michael Waldron ha confermato che Doctor Strange in the Multiverse of Madness esplorerà gli effetti che gli ultimi eventi dell'MCU hanno avuto sul personaggio di Benedict Cumberbatch.

Le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness si sono da poco concluse in Inghilterra. I dettagli del plot sono ancora top secret, ma il titolo ha confermato l'immimente esplorazione del Multiverso Marvel, introdotto in Avengers: Endgame.

A preparare il terreno ci ha pensato la serie Disney+ WandaVision, e la sua protagonista Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen, affiancherà infatti Stephen Strange in Doctor Strange 2, proseguendo così la storia del personaggio. Doctor Strange 2 vedrà, inoltre, la presenza di America Chavez (Xochitl Gomez), Wong (Benedict Wong), Mordo (Chiwetel Ejiofor) e Christine Palmer (Rachel McAdams).

Parlando con SYFY WIRE, Michael Waldron ha offerto qualche piccola anticipazione dei contenuti del nuovo capitolo della saga su Stephen Strange senza però lasciarsi sfuggire alcun dettaglio sul plot. Ecco le sue parole:

Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: "Sarà più spaventoso di Indiana Jones"

"Ci siamo chiesti come approfondire il personaggio di Stephen Strange, un tizio che ne ha passate tante negli ultimi anni. Che effetto ha su qualcuno così potente? È eccitante. E oltre a tutto questo, è solo un grande avventuriero, un grande eroe d'azione che ti piace guardare mentre combatte il male".

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà a marzo 2022 nelle sale. Al momento è in corso su Disney+ Loki, focus sulle gesta del Dio dell'Inganno firmata anch'essa da Michael Waldron.