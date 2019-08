Doctor Sleep vietato per "scene inquietanti e sanguinose"

Doctor Sleep, film tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, è stato vietato ai minori per via di scene inquietanti e sanguinose.

Doctor Sleep il tanto atteso sequel di Shining sarà vietato ai minori, a causa di scene inquietanti e sanguinose.

Doctor Sleep è stato classificato R-rated, ovvero sono ammessi in sala solo minori accompagnati, per il seguente motivo: "Contenuti inquietanti e violenti, alcune immagini sanguinolente, linguaggio forte, nudità e presenza di droghe."

Ad annunciarlo sui social lo stesso regista, Mike Flanagan, che è d'accordo con la classificazione del film anche perché, in precedenza, aveva già avuto modo di annunciarla visto il contenuto di Doctor Sleep.

DOCTOR SLEEP has officially been rated R by the MPAA for “disturbing and violent content, some bloody images, language, nudity, and drug use.” Sounds about right... — Mike Flanagan (@flanaganfilm) August 21, 2019

Come il romanzo di Stephen King su cui è basato, Doctor Sleep è il sequel di una delle storie horror più iconiche mai raccontate, The Shining. Il film è interpretato da Ewan McGregor nei panni di un adulto Danny Torrance, rimasto traumatizzato dagli eventi della sua infanzia, quando suo padre ha tentato di uccidere la sua famiglia. Danny ora è grande e sembra abbia ereditato dal padre gli scatti di rabbia e l'alcolismo e, come se non bastasse, deve cercare di capire come affrontare la sua abilità, la cosiddetta Luccicanza.

Mike Flanagan ha commentato il suo lavoro sul sequel di quello che fu un capolavoro di Stanley Kubrick e della conversazione con Stephen King: "Prima sono tornato al libro e la grande conversazione che dovevamo avere riguardava la possibilità o meno di fare ancora un fedele adattamento del romanzo come King lo ha presentato mentre abitava l'universo che Kubrick aveva creato. E quella è stata una conversazione che abbiamo avuto per dare il via a tutto. E se quella conversazione non fosse andata per il verso, non avremmo fatto il film."

Doctor Sleep è interpretato da Ewan McGregor nel ruolo di Dan Torrance, da Rebecca Ferguson in quello di Rose the Hat, e da Kyliegh Curran nel ruolo di Abra. Il film è in uscita nelle sale italiane il 31 ottobre (una data ideale...)