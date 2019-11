Doctor Sleep, Stephen King difende il film: "Lo trovo fantastico"

Doctor Sleep non ha ottenuto i risultati sperati ai box office e Stephen King ha difeso dalle critiche il progetto con protagonista l'attore Ewan McGregor nel ruolo di Danny Torrance, diretto dal regista Mike Flanagan, ribadendo che non è interessato ai risultati economici.

Il thriller tratto dal romanzo dello scrittore, ideato come sequel di Shining, ha infatti debuttato nelle sale americane con circa 14 milioni di dollari incassati durante il primo weekend.

Doctor Sleep, secondo quanto riporta il sito Deadline, dovrebbe far perdere alla Warner Bros. circa 20-30 milioni di dollari. Stephen King ha quindi condiviso il tweet in cui si invita a non preoccuparsi troppo dei guadagni ottenuti ai box office, convincendo inoltre i propri amici ad andare nelle sale.

Lo scrittore ha inoltre aggiunto: "Prevalentemente scrivo dei libri e spero per il meglio. A parte i numeri ottenuti ai box office, il film di Mike Flanagan è eccellente. Se le persone decidono di non andare è una loro scelta, ma quando qualcosa è fatto bene faccio il tifo per il progetto".

Agree. It's a terrific movie. Take a friend and dig the vibe. https://t.co/XFadkP8NIC — Stephen King (@StephenKing) 9 novembre 2019

I mostly write books and hope for the best. Box office numbers aside, Mike Flanagan's film is excellent. If people choose not to go, that is their choice, but when something is good, I cheer for it. https://t.co/i3dCnF8dhA — Stephen King (@StephenKing) 11 novembre 2019

Doctor Sleep è il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel in Shining. Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran sono i protagonisti di questo thriller soprannaturale diretto da Mike Flanagan, basato su una sua sceneggiatura tratta dal romanzo di Stephen King.

Il poster italiano mostra ora Danny di fronte alla versione di se stesso quando era bambino e correva a bordo del suo triciclo per i corridoi dell'Overlook Hotel.

Ecco la trama di Doctor Sleep: ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all'Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un'adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la "luccicanza". Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose The Hat e i suoi seguaci, i membri del The True Knot, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità. Formando un'improbabile alleanza, Dan e Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose. L'innocenza di Abra e l'intrepida consapevolezza della sua Luccicanza costringono Dan a invocare i suoi stessi poteri come mai prima d'ora - affrontando immediatamente le sue paure e risvegliando i suoi fantasmi del passato.

