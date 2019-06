Doctor Sleep: le sequenze del trailer messe a confronto con Shining

Doctor Sleep è il sequel di Shining tratto dal romanzo di Stephen King e il trailer contiene numerosi momenti in cui vengono ricreati dei passaggi della storia portata sul grande schermo da Stanley Kubrick, ora al centro di un interessante confronto tra le immagini del cult e del nuovo film.

Il regista Mike Flanagan, commentando il video diffuso ieri onbline, ha spiegato che è stata utilizzata solo una sequenza originale tratta dal film ambientato all'Overlook Hotel e in cui Danny Torrance è un bambino, quella degli ascensori, mentre tutto il resto è stato "ricreato" in uno studio di Atlanta.

Il confronto tra i fotogrammi di Shining e Doctor Sleep rivela ora l'incredibile accuratezza con cui è stato realizzato il legame tra i due film, svelando le piccole differenze per quanto riguarda i colori degli oggetti o l'illuminazione degli spazi.

L'apparizione delle inquietanti gemelle è invece stata girata con un'inquadratura diversa, mentre l'iconico momento in cui il volto di Jack Nicholson appare nella porta fatta a pezzi all'Overlook Hotel è stato ricreato dal protagonista Ewan McGregor in modo molto fedele.

Doctor Sleep e Shining a confronto

Il trailer:

Nel cast dell'atteso film anche Carl Lumbly che sarà Dick Halloran, Alex Essoe nella parte di Wendy Torrance, Bruce Greenwood nel ruolo Dottor John e Zahn McClarnon nei panni di Crow Daddy, il braccio destro del personaggio interpretato da Rebecca Ferguson, Rose, e Jacob Tremblay.

Nel secondo capitolo della storia ideata da Stephen King si assisterà a quanto accade a Danny Torrance, ormai adulto, che deve ancora fare i conti con il trauma subito da bambino all'Overlook Hotel. L'uomo sta iniziando a seguire le orme del padre, con attacchi di rabbia e un attaccamento eccessivo agli alcolici, assunti per tenere sotto controllo i propri poteri. La situazione cambia però radicalmente quando decide di rimanere sobrio e cerca di aiutare le persone che stanno per morire in una casa di riposo. Danny stabilisce poi una connessione psichica con una ragazza che condivide le sue stesse capacità ed è diventata l'obiettivo di un gruppo pauroso di persone dai poteri simili.