Doctor Sleep: Mike Flanagan conferma il sorprendente legame con un altro cult da Stephen King

Il tentativo di Stephen King di tornare a raccontare le vicissitudini del piccolo protagonista di Shining, Danny Torrance, da adulto ha dato il là a Mike Flanagan per realizzarne un adattamento che, pur avendo diviso nei giudizi, ha attratto i fan. Per chi lo volesse vedere (o rivedere), il film arriverà stasera in prima serata su Italia 2. E lo stesso regista, solo poche settimane fa, ha confermato l'insospettabile legame tra il sequel e un alto recente adattamento kinghiano molto apprezzato dalla critica: The Life of Chuck.

Una scena di Doctor Sleep

Trama completa di Doctor Sleep

La nostra recensione di Doctor Sleep analizza il passo del film di Mike Flanagan che racconta la drammatica esistenza di Danny Torrance da adulto, ancora traumatizzato dopo la follia violenta del padre Jack sperimentata in Shining. Alle prese con la propria dipendenza dall'alcol, Danny Torrance lotta per trovare un occupazione mentre è costretto a convivere coi ricordi di un passato atroce e con le difficoltà causate dal potere della luccicanza.

Per ricominciare da capo l'uomo si trasferisce in una piccola città del New Hampshire e diventa Doctor Sleep. Qui incontra Abra Stone, un'adolescente con la luce più brillante che abbia mai visto. Quando scopre che una setta di esseri malvagi chiamata Il Vero Nodo la sta inseguendo con l'intento di divorare la sua luce, fa tutto il possibile per proteggerla... incluso fare ritorno all'Overlook Hotel. Ancora una volta, gli spiriti inquieti del purgatorio innevato invitano Danny a trascorrere un ultimo inverno con loro. Troverà il coraggio di tornare nella stanza 237?

Che cosa unisce Doctor Sleep a the Life of Chuck?

Rebecca Ferguson in Doctor Sleep nei panni di Rose Cilindro con indosso il famigerato cappello

Decisamente meno cupo e più poetico, The Life Of Chuck vede protagonista Tom Hiddleston nei panni di Charles "Chuck" Krantz, anonimo contabile la cui vita viene raccontata a ritroso partendo dalla sua morte, a 39 anni, e terminando con la sua infanzia. Il film esplora il profondo impatto di una singola vita, dimostrando che ogni individuo racchiude un immenso universo interiore di ricordi, gioie e dolori.

Nel secondo atto del film, intitolato Buskers Forever, ci viene presentata Taylor Franck, una batterista di strada che si esibisce per pochi spiccioli nel suo posto preferito sulla Eighth Street Promenade. Chuck Krantz si ferma ad ascoltare i suoi ritmi prima di cimentarsi in una complessa sequenza di ballo che non può non strappare un sorriso. Tuttavia, se si rivede la scena e si presta attenzione al cappello che Taylor appoggia per raccogliere le mance, i fan più attenti noteranno che è lo stesso cappello indossato da Rose in Doctor Sleep.

The Life of Chuck: Tom Hiddleston e Annalise Basso in una scena di danza

Lo stesso Mike Flanagan ha confermato questo fatto lo scorso fine settimana sui social media, quando un fan gli ha chiesto su Bluesky se il cappello di Taylor in The Life of Chuck fosse lo stesso di Doctor Sleep. Il regista ha ripubblicato la domanda, rispondendo "Sì, lo è", fugando così ogni dubbio.

Flanagan non è entrato nei dettagli e non ha affermato che il cappello di Taylor fosse lo stesso di Rose, rivelando quindi un legame tra i due universi, ma ha confermato che si tratta dello stesso oggetto di scena utilizzato in entrambi i film. Chissà che nella sua mente brillante i mondi immaginari di The Life of Chuck e Doctor Sleep non si siano uniti in qualche modo, alimentando svariate teorie su come Taylor possa essere entrata in possesso del cappello di Rose.