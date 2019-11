Doctor Sleep: Stephen King aveva rifiutato di rendere omaggio al film di Kubrick

Doctor Sleep adatta per il grande schermo il romanzo scritto da Stephen King rendendo inoltre omaggio al film diretto da Stanley Kubrick e il regista Mike Flanagan ha ora svelato di essere stato un po' in difficoltà perché lo scrittore aveva inizialmente rifiutato che ci fossero degli elementi ispirati al cult degli anni '80.

Il regista di Doctor Sleep ha raccontato: "Avevo questa voglia, alla fine, quando c'era tra le pagine il confronto sul terreno dove c'era l'Overlook... mi sono chiesto: 'Ma se si svolgesse all'Overlook? Sarebbe così fantastico'. Conoscevo il linguaggio visivo dell'Overlook Hotel, almeno per me, era decisamente quello di Stanley Kubrick. Quindi ho detto: 'Se torneremo lì, se vogliamo riportare l'Overlook nella storia l'unico modo di farlo sarebbe rispettare le immagini del film di Kubrick". Mike Flanagan non voleva però scrivere e realizzare il lungometraggio senza l'approvazione di Stephen King: "Il mio pitch iniziale che gli ho fatto era che avrei voluto realizzare un adattamento fedele di Doctor Sleep ma volevo riportare l'Overlook e, in modo specifico, volevo mostrarlo come Kubrick l'aveva immaginato. E la sua reazione iniziale era: 'No'. Non era interessato".

Il filmmaker ha quindi cercato di far cambiare idea allo scrittore ed è stato realizzato un nuovo epilogo (a proposito, qui parliamo del finale di Doctor Sleep) che potesse unire il film di Stanley Kubrick e il romanzo originale: "King ha mantenuto una mente aperta e in particolare ho proposto una scena specifica che si svolgeva nell'hotel verso la fine del film e quando l'ho menzionato come il motivo per cui volevo tornare a quel momento ci ha pensato, mi ha riparlato e ha detto 'Okay, facciamola'. L'ho considerato un dono, come fan e da lui perché sì, potevamo riportare quel mondo kubrickiano dell'Overlook e volevo celebrare quel film. Ma se facendolo, in contemporanea, potessimo proporre gli elementi del film che Kubrick aveva eliminato? Allora si inizia a ottenere il finale mai realizzato e che era stato negato a King".

Mike nel film - qui potete leggere la nostra recensione di Doctor Sleep - ha così potuto utilizzare del materiale conservato dalla Warner Bros. del film originale su cui ha lavorato per riportare gli spettatori nell'iconico hotel.