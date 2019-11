Doctor Sleep: ecco perché Jack Nicholson non è nel sequel di Shining

Mike Flanagan svela il motivo per cui Doctor Sleep, sequel di Shining, non vede il ritorno di Jack Nicholson nei panni di Jack Torrance.

Il regista di Doctor Sleep Mike Flanagan ha svelato la ragione per cui Jack Nicholson non è nel sequel di Shining ammettendo di aver considerato l'ipotesi di un ritorno sullo schermo del divo.

Il gran finale di Doctor Sleep vede il ritorno di Danny Torrance (Ewan McGregor) adulto nell'Overlook Hotel. Ben presto l'albergo si popola di presenza molto simili a quelle viste in Shining. In una scena vediamo Danny sedere nel bar deserto proprio come aveva fatto quarant'anni prima il Jack Torrance di Jack Nicholson. Stavolta il barista che appare a Danny è proprio suo padre, interpretato dalla star di Hill House Henry Thomas.

Doctor Sleep: una sequenza del film

Mike Flanagan ha confessato di aver valutato la possibilità di coinvolgere il vero Jack Nicholson per il cameo, ma di aver dovuto poi rinunciare per una serie di ragioni:

"La cosa da tenere in considerazione per quel ruolo è che le regole dell'Overlook impongono che le persone abbiano la stessa età di quando sono morte lì dentro. Così avevamo solo due possibilità: la prima era ricreare un Jack in digitale, anche con l'aiuto di Jack Nicholson. Ma io non sono un fan delle tecniche di ringiovanimento in CGI. Anche se la tecnologia migliora di continuo, mi fa uscire dalla storia. Passo il mio tempo ad analizzare la tecnologia invece di concentrarmi sulla storia. Non volevo che questo accadesse nel mio film."

Flanagan prosegue: "Il secondo problema riguarda il fatto che Jack Nicholson è molto felice di fare il pensionato e non ha nessuna intenzione di tornare a recitare".

Così il regista ha deciso di ingaggiare un nuovo attore per il ruolo di Jack Torrance. Lo stesso è stato fatto per Wendy Torrance (Alex Essoe) e Dick Hallorann (Carl Lumbly). Ma Flanagan sapeva che l'attenzione del pubblico si sarebbe concentrata soprattutto su Jack:

"Credo che la scena di Jack sia una delle più grandi sorprese del film e sia anche la scena più controversa. Me lo aspettavo, ma è anche la ragione per cui volevo fare il film".

Doctor Sleep: Ewan McGregor in una scena del film

Qui trovate la nostra recensione di Doctor Sleep. La storia vede Danny Torrance ormai adulto e profondamente segnato dalle terrificanti esperienze vissute nell'Overlook Hotel. Nel corso degli anni Dan ha cercato di trovare un po' di tranquillità, ma questa tranquillità verrà scossa dall'incontro con Abra, una ragazzina che ha dei poteri soprannaturali simili ai suoi. Istintivamente Abra capisce che Torrance ha i suoi stessi poteri e gli chiede aiuto per contrastare la perfida Rose the Hat e i suoi followers, che letteralmente si nutrono dei poteri di persone innocenti per garantirsi l'immortalità.