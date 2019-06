Doctor Sleep: l'attore che interpretò Danny in Shining commenta il trailer

Doctor Sleep ha un primo trailer e l'interprete di Danny Torrance in Shining ha commentato le prime immagini tratte dal film e i riferimenti al cult diretto da Stanley Kubrick.

Il progetto è infatti tratto dal romanzo scritto da Stephen King nel 2013 e riporta sul grande schermo la storia dell'ex bambino dotato di poteri, situazione che sfrutterà in occasione del suo lavoro in un ospizio.

Danny Lloyd, che ha interpretato la parte sul set di Shining di Kubrick, ha parlato di Doctor Sleep al magazine The Hollywood Reporter: "Sono rimasto sorpreso. Mi è sembrato davvero buono. Ero curioso perché c'è una linea sottile che divide Stephen King e Stanley Kubrick".

L'ex attore, ora un professore di biologia in Kentucky, ha aggiunto: "Sembra che abbiano trovato un modo per rendere omaggio a entrambi".

Lloyd ha poi ricordato il periodo trascorso sul set accanto a Jack Nicholson e Shelley Duvall, spiegando che all'epoca aveva solo cinque anni: "Kubrick voleva che sembrassi spaventato, ma non voleva che lo fossi di qualcosa". Danny ha infine spiegato che è rimasto un grande fan del cinema horror e sta attendendo con trepidazione il film diretto da Mike Flanagan: "Mi piacerebbe vederlo non appena esce nei cinema".

Doctor Sleep, in uscita nelle sale italiane il 31 ottobre, è il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel in Shining. Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran sono i protagonisti di questo thriller soprannaturale diretto da Mike Flanagan, basato su una sua sceneggiatura tratta dal romanzo di Stephen King.

Ecco la trama di Doctor Sleep: ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all'Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un'adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la "luccicanza". Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose The Hat e i suoi seguaci, i membri del The True Knot, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità. Formando un'improbabile alleanza, Dan e Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose. L'innocenza di Abra e l'intrepida consapevolezza della sua Luccicanza costringono Dan a invocare i suoi stessi poteri come mai prima d'ora - affrontando immediatamente le sue paure e risvegliando i suoi fantasmi del passato.

