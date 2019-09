Doctor Sleep, nel final trailer Danny torna all'Overlook Hotel

Doctor Sleep: un final trailer da brividi che ci riporta all'Overlook Hotel insieme al suo protagonista, un Danny Torrance adulto interpretato da Ewan McGregor.

La storia di Doctor Sleep vede Danny Torrance ormai adulto e profondamente segnato dalle terrificanti esperienze vissute nell'Overlook Hotel. Nel corso degli anni Dan ha cercato di trovare un po' di tranquillità, ma questa tranquillità verrà scossa dall'incontro con Abra, una ragazzina che ha dei poteri soprannaturali simili ai suoi. Istintivamente Abra capisce che Torrance ha i suoi stessi poteri e gli chiede aiuto per contrastare la perfida Rose the Hat e i suoi followers, che letteralmente si nutrono dei poteri di persone innocenti per garantirsi l'immortalità. Il final trailer del film rievoca alcune delle scene più iconiche del film di Stanley Kubrick, ma anche gli ambienti più sinistri e suggestivi. Dai corridoi alla porta del bagno che suo padre sfondò a colpi d'ascia, per non parlare dell'apparizione delle gemelline Grady.

Doctor Sleep uscirà nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre ed è interpretato da Ewan McGregor nel ruolo di Dan Torrance, da Rebecca Ferguson in quello di Rose The Hat, e da Kyliegh Curran, al suo debutto in un lungometraggio, nel ruolo di Abra. Il cast principale include anche Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis. Trevor Macy e Jon Berg sono i produttori del film, mentre Roy Lee, Scott Lumpkin, Akiva Goldsman e Kevin McCormick ne sono i produttori esecutivi