Doctor Sleep, botta di sonno al boxoffice USA, battuto da Roland Emmerich

Doctor Sleep, grande sonno al Box Office USA mentre Midway, di Roland Emmerich, porta a casa una vittoria inaspettata sul sequel di Shining. Nella battaglia Seconda Guerra mondiale vs. Luccicanza è la prima ad avere la meglio, almeno nel week-end del Veterans Day.

Non bastano Ewan McGregor nel ruolo di Danny Torrance o dei soddisfacenti voti da parte di pubblico e critica (almeno oltreoceano) sulle piattaforme digitali adibite al "conteggio": la pellicola basata sul romanzo di Stephen King e diretta da Mike Flanagan - di cui abbiamo parlato nella recensione di Doctor Sleep - ristagna al botteghino americano con soli 12.6 milioni di dollari, lasciandosi superare da Midway, con 18.6 milioni di dollari.

Il War Movie di Emmerich segue invece il percorso (quasi) inverso: nonostante dei riscontri in gran parte positivi in termini di Cinemascore e PostTrack (A, 4 stelle e 58%), su Rotten Tomatoes Midway ha fatto registrare uno scarso 40%. Eppure, è riuscito comunque a superare di 4-6 milioni le previsioni che lo davano con massimo 12-14 milioni di incassi in apertura, aiutato anche dalle promozioni locali abbinate al film e, secondo RelishMix, dal fascino esercitato sugli appassionati di storia, così come dal materiale extra diffuso proprio in questi giorni, come clip dal backstage, featurette, e tributi ai veterani di guerra con la presenza del cast.

Il sito Deadline fa notare poi che, nonostante il successo di Joker e IT - Capitolo Due, Warner Bros. si ritrova ora con un'altra performance sottotono per la corrente stagione cinematografica, dopo Il Cardellino di John Crowley e Motherless Brooklyn di Edward Norton (quest'ultimo presentato nel nostro paese in apertura alla Festa del Cinema di Roma).

Ma tra le ragioni del flop di Doctor Sleep, è sempre Deadline a individuare una parte della "colpa" in una peculiare strategia promozionale (niente Comic-Con di San Diego e niente festival cinematografici), mentre RelishMix accusa la pellicola di allontanarsi troppo dal materiale cartaceo originale.

In Italia, Doctor Sleep è già nelle sale, mentre Midway debutterà il prossimo 27 novembre.