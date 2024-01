Doc - nelle tue mani 3: Martina, Federico e Lin Wang - Chi sono i nuovi personaggi della fiction di Rai 1

Questa sera su Rai 1 prende il via la terza stagione di Doc - Nelle tue mani: scopri chi sono Martina, Federico e Lin Wang, i nuovi personaggi che arricchiranno la trama della serie.

Stasera su Rai 1 in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, inizia la terza stagione di Doc - nelle tue mani, il medical drama che vede Luca Argentero vestire i panni di Andrea Fanti. Nei primi episodi della nuova stagione conosceremo Martina Carelli, Federico Lentini e Lin Wang, i nuovi arrivati che saranno gestiti da Riccardo Bonvegna, lo specializzando interpretato da Pierpaolo Spollon. Ecco chi sono Martina, Federico e Lin Wang.

Doc - Nelle tue mani: Trama terza stagione

Tra partenze e nuovi arrivi, nuove sfide attendono la squadra del Policlinico Ambrosiano di Milano, guidata dall'amatissimo dottor Andrea Fanti, che torna finalmente a rivestire il ruolo di primario mentre prova a recuperare quei ricordi che ormai tutti (o quasi) ritenevano perduti per sempre.

Nuovi arrivi

Riccardo Bonvegna sta cominciando l'ultimo anno da specializzando e deve adattarsi a una realtà nuova. Il personaggio di Pierpaolo Spollon, come tutor, deve occuparsi dei nuovi arrivati: Martina, Federico e Lin Wan

Martina Carelli: interpretata da Laura Cravedi

Martina Carelli è uno dei tre nuovi specializzandi. È una persona intelligente e determinata, essendo la prima della sua famiglia a frequentare l'università, suscitando grandi aspettative. Oltre a essere brillante e intuitiva, è empatica e attenta ai pazienti.

Tuttavia, Martina nasconde un segreto che potrebbe minare le fondamenta della sua vita, senza che nessuno sospetti nulla. Appare come una maschera di perfezione, attenta con i colleghi e estremamente preparata, mettendo in difficoltà Riccardo, costantemente messo in discussione dalla nuova arrivata.

Il rapporto tra Martina e Riccardo inizia con il piede sbagliato ma potrebbe avere sviluppi imprevedibili.

Federico Lentini: interpretato da Giacomo Giorgio

Federico Lentini è il figlio di uno degli oculisti più rinomati di Milano. Ha frequentato le scuole migliori e le compagnie più esclusive, iscrivendosi alla Facoltà di Medicina con l'intenzione di rilevare la clinica del padre dopo gli studi.

Tuttavia, il padre gli pone una condizione: per entrare nel suo studio, oltre a ottenere una laurea con il massimo dei voti, Federico deve fare un periodo di tirocinio in diversi reparti specialistici, inclusa la Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, uno dei più rinomati d'Italia.

Federico sembra poco interessato alla specializzazione, preferendo invece serate fuori, belle ragazze, viaggi e ostentare una vita patinata sui social media. La realtà che vive nel privato potrebbe essere diversa da quanto mostrato online, e l'attività del reparto potrebbe rivelare nuovi aspetti della sua vita.

Lin Wang: interpretata da Elisa Wong

Lin Wang è l'ultima dei nuovi specializzandi, di origini cinesi ma nata e cresciuta a Milano. I suoi genitori gestiscono una piccola impresa che si è trasformata in una catena di grandi magazzini.

Lin, tuttavia, ha il sogno di diventare medico, un desiderio nato quando, a seguito di un malore della madre, si trovò a fare da interprete tra i suoi genitori e il personale sanitario.

Questa esperienza l'ha profondamente segnata, alimentando in lei il desiderio di aiutare le persone e guarirle. Nonostante mantenga un totale riserbo sulla sua vita personale con i colleghi del reparto, che la considerano timida e schiva, Federico è l'unico che si accorge che Lin nasconde un animo diverso. Nonostante le loro differenze, potrebbe riuscire a andare oltre le apparenze.

Il resto del cast