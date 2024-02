Doc - Nelle tue mani 3: trama e cast della settima puntata, stasera su Rai 1

Doc - Nelle tue mani 3 torna stasera su Rai 1 alle 21:25 con la penultima puntata di stagione. Che regalerà certamente un nuovo successo negli ascolti: anche la scorsa settimana il medical drama con Luca Argentero è stato seguito da oltre 4 milioni di spettatori, con 24,7 punti di share.

Trama della settima puntata

Si intitolano Legàmi e Vivere i due episodi che compongono la settima puntata, in onda giovedì 29 febbraio. Nel primo, Giulia deve presentare la ricerca ma la sua testa è altrove e anche Doc fatica, tra un incontro con i finanziatori e la figlia Carolina che arriva in città. Nel frattempo, il ricovero della sorella di Lin è motivo di confronto con suo padre.

A seguire, Giulia dovrà fare una scelta che potrebbe cambiare la sua vita mentre Martina e Riccardo sono alle prese con diverse difficoltà e Lin e Federico lavorano al database.

Il cast della terza stagione

Doc - Nelle tue mani 3: Sara Lazzaro è Agnese

Nella stagione 3 di Doc - Nelle tue mani tornerà naturalmente Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti. Matilde Gioli tornerà nel ruolo di Giulia Giordano, Sara Lazzaro in quello di Agnese Tiberi e Pierpaolo Spollon in quello di Riccardo Bonvegna. Ritroveremo anche Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon, mentre saluteremo tre new entry: Laura Cravedi, Giacomo Giorgio ed Elisa Wong.