Doc - Nelle tue mani 3, il finale di stagione stasera su Rai 1: la trama

Doc - Nelle tue mani 3 giunge ufficialmente alla sua conclusione stasera su Rai 1 alle 21:25. Con il finale di stagione il medical drama con Luca Argentero dà ufficialmente appuntamento al prossimo ciclo di episodi. L'annuncio della quarta stagione era già arrivato per bocca di Maria Pia Ammirati, direttrice di RaiFiction, e nell'ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni Luca Argentero in persona ha confermato, a dispetto delle voci, che sì, tornerà anche lui nei panni del dottor Andrea Fanti.

La trama dell'ultima puntata

L'episodio 15, Quello che si deve fare, ci riporta a marzo 2011. Andrea è costretto a fare i conti con la malattia di Agnese, ma un'inaspettata notizia dall'America riaccende le speranze. In ospedale il neo-primario viene messo invece in difficoltà da un caso dalla diagnosi difficile, che costringerà qualcuno a un terribile compromesso. Nel frattempo, a Lorenzo viene affidato il signor Gianfranco, un paziente arrivato da una RSA a cui è stato prescritto un medicinale in dosi eccessive.

Nell'episodio 16, Liberi, in reparto è arrivato il momento della verità. Mentre Federico affronta il suo ultimo giorno all'Ambrosiano e Martina prende una decisione che lascia di stucco il resto della squadra, Doc deve fare i conti con la verità che Agnese gli ha raccontato e che l'ha costretto a cambiare prospettiva sul suo passato. È convinto che non possa andare peggio di così almeno fino a quando viene ricoverato l'uomo responsabile di tutto. Il suo peggior nemico.

Il cast della terza stagione

Doc - Nelle tue mani 3: Sara Lazzaro è Agnese

Nella stagione 3 di Doc - Nelle tue mani tornerà naturalmente Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti. Matilde Gioli tornerà nel ruolo di Giulia Giordano, Sara Lazzaro in quello di Agnese Tiberi e Pierpaolo Spollon in quello di Riccardo Bonvegna. Ritroveremo anche Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon, mentre saluteremo tre new entry: Laura Cravedi, Giacomo Giorgio ed Elisa Wong.