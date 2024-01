Doc - Nelle tue mani 3 da stasera su Rai 1: trama e cast della prima puntata

Luca Argentero vestirà ancora il camice di Andrea Fanti in Doc - Nelle tue mani 3, nuova stagione del fortunato medical drama che torna da stasera, giovedì 11 gennaio, su Rai 1 in prima serata. Una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto.

Doc 3: la trama della prima puntata

Doc - Un'immagine della terza stagione

La prima puntata è composta, come le successive, da due episodi. Nel primo, Risvegli, indossato di nuovo il camice, Doc deve affrontare il suo primo giorno da primario. Nuove responsabilità da gestire senza mettere in secondo piano i pazienti, nonostante le pressioni della nuova direttrice amministrativa, che minaccia di chiudere il reparto. Per fortuna Doc può sempre contare sulla sua squadra, anche se Giulia non ha ancora archiviato l'idea di lasciare il reparto e Riccardo viene messo in difficoltà dai tre nuovi specializzandi.

Nel secondo episodio, Lasciar andare, La notizia del nuovo ricordo di Doc scombussola gli equilibri del reparto: Agnese teme che recuperare la memoria possa destabilizzare la vita di Andrea, mentre Damiano è preoccupato per gli effetti che questa novità potrebbe avere su Giulia. Doc, invece, è sempre più euforico, anche se non è facile incastrare la terapia prescrittagli da Enrico fra i mille impegni da primario.

Dove eravamo rimasti

Doc - Un'immagine della terza stagione

Se nella prima stagione Doc ha scoperto che il presente è diverso da quello che credeva e nella seconda ha lottato contro la pandemia per proteggere il suo futuro e quello dei suoi cari, nelle nuove puntate dovrà fare i conti con il passato. Per poi ricominciare dall'unica cosa essenziale: curare i pazienti per curare sé stesso. Doc, reintegrato nel ruolo di primario, fa del suo meglio per gestire il reparto cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione, senza però rinunciare alla qualità e all'attenzione che pretende nei confronti dei suoi pazienti.

Ed è proprio al termine di una dura giornata di lavoro che Andrea viene folgorato da un ricordo dei dodici anni che credeva perduti per sempre. Non è che un frammento della vita che ha dimenticato, ma è sufficiente a generare in lui la speranza che la memoria torni definitivamente. La possibilità, concreta come mai prima d'ora, che Andrea recuperi la memoria è però destabilizzante per le donne che gli sono vicine: Giulia, la sua seconda in reparto, e Agnese, l'amatissima ex moglie.

Il cast della terza stagione

Doc - Nelle tue mani 3: Sara Lazzaro è Agnese

Nella stagione 3 di Doc - Nelle tue mani tornerà naturalmente Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti. Matilde Gioli tornerà nel ruolo di Giulia Giordano, Sara Lazzaro in quello di Agnese Tiberi e Pierpaolo Spollon in quello di Riccardo Bonvegna. Ritroveremo anche Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon, mentre saluteremo tre new entry: Laura Cravedi, Giacomo Giorgio ed Elisa Wong.