Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 1 ottobre: Carla può risolvere i problemi di Riccardo?

La settimana de Il Paradiso delle Signore 11 entra nel vivo con la puntata di giovedì 1° ottobre, in onda nel pomeriggio su Rai 1. Al centro dell'episodio ci sono soprattutto i Guarnieri, alle prese con un momento delicato per Riccardo, ma anche Diana, decisa a riprendere in mano la propria vita dopo il duro confronto con Carla.

Intanto Marcello deve fare i conti con le possibili conseguenze del contratto con la compagnia di crociere, mentre Delia e Gianlorenzo cercano ancora una soluzione per riuscire finalmente a sposarsi. Scopriamo di più grazie alle anticipazioni del nuovo episodio della soap.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Adelaide

Negli ultimi giorni gli equilibri si sono fatti sempre più complicati a Il paradiso delle signore. Riccardo ha confidato ad Adelaide la crisi con Nicoletta e, nello stesso tempo, ha iniziato a pensare a un nuovo progetto professionale legato al fast-food.

Il sostegno economico di Umberto, però, non è più un'opzione e Riccardo si trova così costretto a cercare altri investitori. A rendere tutto più delicato arriva anche una telefonata da Parigi: Marta si accorge subito del turbamento del fratello e riesce a convincerlo a raccontarle cosa gli ha detto Nicoletta.

Anche per Marcello il momento è tutt'altro che semplice. Il contratto con la compagnia di crociere rischia di trasformarsi in un problema molto costoso per il Paradiso e lui vuole trovare una soluzione senza coinvolgere troppo gli altri. Per questo si rivolge a Valeria, che continua a essergli vicina.

Nel frattempo, Simona non riesce a lasciarsi davvero alle spalle la danza. Rimasta sola in Galleria, prova qualche passo ma cade e viene soccorsa da Valter. Diana, invece, scopre che Carla le ha tagliato i fondi e prova inutilmente a convincere la madre a cambiare idea.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 1° ottobre

Il Paradiso delle Signore 11

Nella puntata del 1° ottobre della soap daily di Rai 1, Diana capisce che con Carla non c'è spazio per una riconciliazione facile. Tra madre e figlia esplode un nuovo scontro e la ragazza, rimasta senza il sostegno economico su cui contava, prende una decisione concreta: cercarsi un lavoro e provare a cavarsela da sola.

Carla, però, entra anche in un'altra storia destinata a diventare importante. Umberto la presenta a Riccardo come possibile investitrice del progetto fast-food, offrendo così al figlio una nuova possibilità proprio quando il suo piano sembrava essersi fermato. Attorno a Riccardo, intanto, i Guarnieri fanno fronte comune e cercano di sostenerlo in una fase personale e professionale particolarmente delicata.

La tensione coinvolge anche Marcello. La prospettiva che il Paradiso debba versare una grossa somma a causa del contratto da lui firmato lo mette duramente alla prova e provoca una reazione molto emotiva. A riportare un po' di leggerezza nella sua giornata è ancora una volta Valeria, con la quale riesce finalmente a concedersi un momento più sereno.

Per Delia e Gianlorenzo, infine, il matrimonio continua a essere una corsa a ostacoli. Questa volta a tentare di sbloccare la situazione è Irene, che trova un'idea per aggirare il problema legato alla data delle nozze e avvicinare finalmente la coppia al tanto atteso sì.