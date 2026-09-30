Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 1 ottobre: Carla può risolvere i problemi di Riccardo?

La settimana de Il Paradiso delle Signore 11 entra nel vivo con la puntata di giovedì 1° ottobre, in onda nel pomeriggio su Rai 1. Al centro dell'episodio ci sono soprattutto i Guarnieri, alle prese con un momento delicato per Riccardo, ma anche Diana, decisa a riprendere in mano la propria vita dopo il duro confronto con Carla.
Intanto Marcello deve fare i conti con le possibili conseguenze del contratto con la compagnia di crociere, mentre Delia e Gianlorenzo cercano ancora una soluzione per riuscire finalmente a sposarsi. Scopriamo di più grazie alle anticipazioni del nuovo episodio della soap.
Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti
Negli ultimi giorni gli equilibri si sono fatti sempre più complicati a Il paradiso delle signore. Riccardo ha confidato ad Adelaide la crisi con Nicoletta e, nello stesso tempo, ha iniziato a pensare a un nuovo progetto professionale legato al fast-food.
Il sostegno economico di Umberto, però, non è più un'opzione e Riccardo si trova così costretto a cercare altri investitori. A rendere tutto più delicato arriva anche una telefonata da Parigi: Marta si accorge subito del turbamento del fratello e riesce a convincerlo a raccontarle cosa gli ha detto Nicoletta.
Anche per Marcello il momento è tutt'altro che semplice. Il contratto con la compagnia di crociere rischia di trasformarsi in un problema molto costoso per il Paradiso e lui vuole trovare una soluzione senza coinvolgere troppo gli altri. Per questo si rivolge a Valeria, che continua a essergli vicina.
Nel frattempo, Simona non riesce a lasciarsi davvero alle spalle la danza. Rimasta sola in Galleria, prova qualche passo ma cade e viene soccorsa da Valter. Diana, invece, scopre che Carla le ha tagliato i fondi e prova inutilmente a convincere la madre a cambiare idea.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 1° ottobre
Nella puntata del 1° ottobre della soap daily di Rai 1, Diana capisce che con Carla non c'è spazio per una riconciliazione facile. Tra madre e figlia esplode un nuovo scontro e la ragazza, rimasta senza il sostegno economico su cui contava, prende una decisione concreta: cercarsi un lavoro e provare a cavarsela da sola.
Carla, però, entra anche in un'altra storia destinata a diventare importante. Umberto la presenta a Riccardo come possibile investitrice del progetto fast-food, offrendo così al figlio una nuova possibilità proprio quando il suo piano sembrava essersi fermato. Attorno a Riccardo, intanto, i Guarnieri fanno fronte comune e cercano di sostenerlo in una fase personale e professionale particolarmente delicata.
La tensione coinvolge anche Marcello. La prospettiva che il Paradiso debba versare una grossa somma a causa del contratto da lui firmato lo mette duramente alla prova e provoca una reazione molto emotiva. A riportare un po' di leggerezza nella sua giornata è ancora una volta Valeria, con la quale riesce finalmente a concedersi un momento più sereno.
Per Delia e Gianlorenzo, infine, il matrimonio continua a essere una corsa a ostacoli. Questa volta a tentare di sbloccare la situazione è Irene, che trova un'idea per aggirare il problema legato alla data delle nozze e avvicinare finalmente la coppia al tanto atteso sì.