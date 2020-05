D.N.A. - Decisamente Non Adatti è disponibile su Primafila di Sky

D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è la commedia diretta da Lillo & Greg che è da oggi disponibile anche su Primafila di Sky, regalando così agli spettatori un po' di divertimento e leggerezza con una storia all'insegna di esperimenti genetici e disastri (fanta)scientifici.

I protagonisti del film D.N.A. (Decisamente Non Adatti) sono due ex-compagni di scuola elementare che sono sempre stati molto diversi tra loro e si rincontrano da adulti. Nonostante facciano vite molto diverse - uno è uno scienziato super-nerd, vessato e incompreso, l'altro un bullo di periferia, protagonisti decidono quindi di scambiarsi non i vestiti, non le identità ma addirittura i codici genetici per migliorare le proprie vite. Sarà un successo? Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del DNA dagli effetti nefasti, ne vedremo decisamente delle belle!

Alla regia ci sono, per la prima volta Lillo & Greg, impegnati anche come interpreti accanto a Anna Foglietta.

La sceneggiatura della commedia è firmata da Edoardo Falcone, Claudio Gregori (Greg), Lillo Petrolo (Lillo).

D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è una produzione Lucky Red e Vision Distribution con la collaborazione di Sky e Amazon Prime Video, distribuito da Vision Distribution.