Lillo & Greg si scambiano il DNA nel loro nuovo film: "Noi decisamente non adatti"

Lillo & Greg, nome d'arte del duo comico formato da Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, insieme hanno fatto di tutto: spettacoli teatrali, concerti, sketch, pubblicità: il 2020 segnerà un nuovo passo avanti nella loro carriera, grazie a D.N.A., il primo film da loro anche diretto.

Ne abbiamo parlato con loro a Sorrento, durante le Giornate di Cinema, dove hanno presentato il listino di Vision Distribution, che porterà nelle sale D.N.A.

La trama, ancora misteriosa, è più o meno questa: i due interpretano due amici che si scambiano il DNA, sopperendo alle proprie mancanze. Visto che sono dei veri e propri animali da palcoscenico, qual è una cosa per cui invece non sono proprio adatti? "A tutto il resto!" ci ha detto scherzando Lillo. Greg invece: "Non sono adatto alla musica di adesso: il reggaeton, queste canzoni buttate lì per cercare di fare soldi, ma senza passione. Anche se io parlo di tutta la musica che viene dopo gli anni '90."

La video intervista a Lillo & Greg