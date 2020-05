Lillo e Greg presentano D.N.A. : “L’egocentrismo e il divismo nel mirino del nostro esordio alla regia"

D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è la prima regia cinematografica per il celebre duo comico, alle prese con una commedia surreale basata sui deliri dell'Ego.

D.N.A. (Decisamente Non Adatti): Lillo & Greg in una scena del film

Cinismo sottile, sguardo arguto, sarcasmo pungente. La comicità di Lillo e Greg ha un DNA ben definito. Una combinazione di elementi impossibili da separare. Proprio come questo duo nato per stare insieme. Comici anche senza aprire bocca, come solo i veri comici sanno essere, Lillo e Greg vivono di contraddizioni, contrasti, opposti che convivono a meraviglia da quasi trent'anni. Un legame genetico che torna al cinema con D.N.A. - Decisamente Non Adatti, esordio alla regia di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori.

Una commedia surreale, una specie di Dottor Jekyll e Mister Hyde in salsa nostrana, tutta basata sullo sberleffo dell'egocentrismo e del divismo. Perché nel mirino di Lillo e Greg finiscono sempre le esasperazioni dei nostri tempi: il perbenismo, l'ipocrisia, il rigido dogmatismo borghese. Tutte roccaforti da far crollare a suon di ironia e sberleffi. Non fa eccezione anche la loro opera prima, in cui li abbiamo trovati a loro agio, liberi e in piena forma.

D.N.A. (Decisamente Non Adatti): Lillo & Greg durante una scena

Con l'emergenza sanitaria in pieno atto, D.N.A. (Decisamente Non Adatti) ovviamente non arriverà in sala, ma sarà disponibile direttamente su varie piattaforme streaming (Chili, Infinity, Rakuten TV, Google Play e Sky Primafila). Ne abbiamo parlato direttamente con Lillo e Greg in un'intervista che si è subito trasformata in una bella chiacchierata. Un'occasione per scoprire meglio da dove nasce la loro esigenza di comicità e la loro percezione del cinema in questo momento così delicato.

Come Dottor Jekyll e Mister Hyde

D.N.A. (Decisamente Non Adatti): Lillo e Greg durante una scena del film

Transmediali prima che la transmedialità diventasse moda e necessità. Nati dal fumetto, impreziositi dalla radio, cresciuti sul palcoscenico, passati dalla tv e approdati anche al cinema, Lillo e Greg hanno declinato ovunque la loro ironia mai banale, sempre intelligente, frutto di un'attenta osservazione della società in cui siamo tutti inevitabilmente immersi. Con una predilezione per le manie, le ossessioni e le contraddizioni della realtà, il duo comico rievoca spesso un pesante paragone con John Belushi e Dan Aykroyd di cui ricordano le fattezze, con quello scontro tra due fisicità così diverse eppure così complementari. Una simbiosi sottolineata dalle dinamiche del loro primo film da registi, in cui Lillo e Greg si mettono davanti allo specchio per trovare la giusta alchimia. D.N.A. - Decisamente Non Adatti racconta di due uomini in crisi: un professore inetto che nessuno ascolta e un criminale di serie B che soffre la sua ignoranza. Un film che graffia come hanno sempre graffiato le commedie dell'arte (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di D.N.A.). Dietro la sua innocua apparenza, l'esordio di Lillo e Greg nasconde retrogusti decisamente amarognoli. Sapori che abbiamo approfondito nella nostra video intervista in cui abbiamo esplorato il dietro le quinte di una coppia rodata. Due attori e autori la cui intelligenza non andrebbe mai dimenticata.

La video intervista a Lillo e Greg