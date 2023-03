Disney+ rimuove le finestre di uscita della Fase 5 dell'MCU, cattive notizie per Loki 2 e le altre serie?

Disney+ ha appena apportato un grande cambiamento sul suo sito Web che influisce pesantemente sulla tempistica di rilascio dei prossimi spettacoli in streaming della Fase 5 dell'MCU. Il sito ha modificato le finestre di uscita di diverse serie Marvel dalla Fase 5 a "Prossimamente", indicando che gli show potrebbero essere ritardati in vista degli stravolgimenti apportati negli utimi tre anni alle tempistiche dell'MCU. Compresa l'attesa seconda stagione di Loki.

Dopo che The Marvels è stato posticipato da luglio a novembre 2023, molti fan si sono chiesti se altri progetti della Fase 5 avrebbero subito rinvii. In precedenza era stato riferito che un certo numero di serie MCU della Fase 5 sarebbero stati ritardate, alcune addirittura eliminate dalla scaletta di quest'anno.

Loki: Jonathan Majors è Kang in una scena della serie

Inoltre, i Marvel Studios UK hanno anche rimosso un promo che annunciava le uscite della Fase 5 quest'anno, indicando che i ritardi sono inevitabili.

Il 2023 sarebbe dovuto essere un grande anno per l'MCU in quanto segna l'inizio della Fase 5 con tre film e cinque serie Disney+. Tuttavia, dato che lo studio non era soddisfatto della Fase 4 a causa del feedback negativo dovuto alla troppa quantità e alla poca qualità, secondo quanto riferito i Marvel Studios e Disney starebbero "rivalutando le versioni future" di alcuni progetti.

Quali serie Marvel arriveranno nel 2023?

Le serie Disney+ dell'MCU che sarebbero dovute uscire a breve, come la tanto attesa stagione 2 di Loki e Secret Invasion, hanno visto le finestre di uscita precedentemente impostate sul sito web di Disney+ cambiate in un minaccioso "Coming Soon", come notato dall'utente Reddit u/KostisPat257. Le serie avevano indicate finestre di uscita generali come "inverno 2023", che erano state annunciate dai Marvel Studios al Comic-Con di San Diego 2022, ma da allora sono state rimosse.

Solo perché le finestre di uscita per gli show MCU confermati sono state modificate, ciò non significa che queste siano nei guai né che subiranno forti ritardi, che è la preoccupazione principale dei fan, ma è probabile che vengano apportate modifiche. È possibile che Disney e Marvel Studios stiano semplicemente cercando di ottimizzare il loro calendario non solo in termini di ciò che sta accadendo nell'MCU, ma in relazione ai contenuti imminenti di altri franchise.

Per quello che può valere, molte serie hanno già terminato le riprese, quindi i Marvel Studios hanno gli show già pronti in attesa di farli uscire. Ant-Man and the Wasp: Quantumania porta direttamente alla stagione 2 di Loki, quindi è improbabile che ritarderanno in modo significativo il suo lancio. Nel frattempo, il marketing di Secret Invasion è già partito, il che indica che è ancora in programma per essere lanciata quest'anno. La possibilità che abbia legami con The Marvels potrebbe significare che sarà presentato in anteprima prima dell'uscita de film di Nia DaCosta, slittata a novembre 2023.

Per quanto riguarda le altre serie, la situazione è più incerta. Kevin Feige ha confermato l'intenzione di ridimensionare la quantità di uscite per darsi più tempo per lavorare sui progetti ed evitare la stanchezza da parte degli utenti.