Andor 2: i ribelli uniscono le forze nel nuovo trailer della serie con Diego Luna

I fan di Star Wars dovranno attendere il 23 aprile prima di assistere al ritorno della serie Andor con gli attesi episodi della stagione 2, che condurranno agli eventi raccontati nel film Rogue One, e il nuovo trailer regala qualche anticipazione.

Nel video condiviso online si può infatti vedere come il protagonista interpretato da Diego Luna si impegni sempre di più per combattere l'Impero, che sta costruendo una terrificante arma di distruzione.

Cosa racconteranno i nuovi episodi di Andor

La seconda stagione della serie prodotta da Lucasfilm si svolgerà mentre l'orizzonte della guerra si avvicina e Cassian, il protagonista interpretato da Diego Luna, diventa un elemento chiave dell'Alleanza Ribelle. Tutti saranno messi alla prova e, con l'aumentare della posta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventeranno profondi.

La serie Andor ritrae un eroico gruppo di ribelli che ruba i piani dell'arma di distruzione di massa dell'Impero, La Morte Nera, ponendo le basi per gli eventi del film originale del 1977. Andor riporta l'orologio indietro di cinque anni rispetto agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story per raccontare la storia dell'eroe del film, Cassian Andor, e la sua trasformazione da disinteressato e cinico signor nessuno a un eroe ribelle sulla via del suo epico destino.

Ecco il trailer inedito:

L'ultimo capitolo della storia

La stagione finale sarà composta da 12 episodi suddivisi in quattro capitoli da tre episodi ciascuno. Il primo capitolo (ep. 1-3) debutterà il 23 aprile in Italia in esclusiva su Disney+, seguito dai successivi capitoli, con tre episodi ciascuno, tutti i mercoledì.

Il cast delle puntate inedite comprende Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Alan Tudyk, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, con Ben Mendelsohn e Forest Whitaker.

Andor: un nuovo poster della stagione 2

La serie è stata creata da Tony Gilroy, che è anche l'executive producer insieme a Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna, Luke Hull e John Gilroy. Tony Gilroy ha scritto i primi tre episodi, mentre Beau Willimon gli episodi 4-6; Dan Gilroy ha scritto gli episodi 7-9 e Tom Bissell gli episodi 10-12. I registi della serie sono Ariel Kleiman (episodi 1-6), Janus Metz (episodi 7-9) e Alonso Ruizpalacios (episodi 10-12).