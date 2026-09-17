Disney Italia: Sonia Rovai nominata nuova Vice President of Original Production

The Walt Disney Company Italia rafforza - e non poco - i propri vertici con la nomina di Sonia Rovai a Vice President of Original Production. Nel suo nuovo incarico, Rovai sarà alla guida del team italiano incaricato di sviluppare le produzioni originali locali di Disney+, spaziando dai formati Scripted a quelli Unscripted, con la supervisione strategica su tutte le attività di produzione e business affairs. La manager riporterà direttamente ad Angela Jain, Head of Content di Disney+ per l'area EMEA.

La nomina porta in Disney un profilo di alto spessore: Rovai vanta infatti oltre venticinque anni di esperienza nell'industria audiovisiva. Il suo approdo nell'azienda di Topolino segue l'incarico di amministratore delegato di Wildside, assunto nel 2024. Prima ancora, la dirigente è stata una figura chiave all'interno di Sky Italia, dove dal 2016 ha diretto il dipartimento delle serie originali dopo aver scalato diverse posizioni di vertice. Viste le ottime produzioni Sky e Wildside, l'arrivo di Sonia Rovai in Disney lascia ben sperare.

Le parole di Angela Jain e Sonia Rovai

A inquadrare la portata strategica di questo nuovo ingresso è Angela Jain, Head of Content di Disney+, EMEA, che ha dichiarato: "L'ingresso di Sonia arriva in un momento particolarmente importante per la crescita delle nostre produzioni originali a livello globale. L'Italia rappresenta un mercato strategico per Disney+ e, dopo il greenlight a Delitto sul Lago di Garda (titolo provvisorio), il nostro obiettivo è quello di valorizzare contenuti locali che arricchiscano e completino la nostra offerta globale con un'identità culturale autentica e un forte legame con il territorio. Sonia porta nel team una straordinaria esperienza e siamo entusiasti di collaborare con i migliori talenti dell'industria creativa italiana".

Anche la neo Vice President of Original Production, Sonia Rovai, ha sottolineato l'importanza del suo duplice background nel settore per favorire nuove sinergie creative: "Entrare a far parte di The Walt Disney Company è un immenso onore. Avendo lavorato su entrambi i fronti, prima come committente e più recentemente come produttore, sento di parlare la stessa lingua dei nostri partner e desidero che Disney+ sia una vera e propria casa per loro: un luogo in cui produttori e talenti possano unire le forze e ispirarsi a vicenda. Le grandi storie non si realizzano mai da sole. Sarà per me un privilegio scoprire, coltivare e raccontare straordinarie storie italiane per Disney+, in Italia e nel resto del mondo".