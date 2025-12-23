Tom Holland e Zendaya insieme a Londra: ecco le foto con la famiglia della star di Spider-Man

Tom Holland e Zendaya stanno trascorrendo del tempo a Londra, dove sono stati fotografati negli ultimi giorni in un parco e mentre trascorrono del tempo in famiglia.

Sui social media uno dei fratelli dell'interprete di Peter Parker nel MCU, Sam, ha infatti condiviso uno scatto che mostra i suoi genitori insieme alla coppia.

Sam Holland ha pubblicato degli scatti realizzati mentre insieme ai fratelli e ai genitori partecipava a un'esperienza ispirata allo show televisivo The Traitors.

Nelle immagini appare anche Zendaya, fidanzata di Tom Holland, mentre abbraccia sorridente la madre dell'attore.

Negli ultimi giorni la coppia, che è insieme dal 2021, è stata fotografata anche mentre faceva una passeggiata con i propri cani in uno dei parchi londinesi.

Un anno fa, durante le feste, Tom e Zendaya Zsi sono fidanzati e, nei mesi successivi, è stato svelato che le due star del cinema non stavano ancora progettando il matrimonio. Una fonte vicina alla coppia aveva dichiarato a People: "Semplicemente apprezzeranno le cose e non affretteranno le nozze. Sono entrambi impegnati con vari progetti di lavoro".

Le nuove foto hanno inoltre alimentato le teorie dei fan che Tom e Zendaya stiano per diventare genitori, gossip che non è ancora stato confermato ufficialmente. Ad alimentare le ipotesi sono le scelte compiute dall'attrice per i propri outfit, con cappotti molto ampi, e la scelta di tenere davanti a sé una borsa nella foto che la ritrae con i genitori del fidanzato.

Nel 2026 Zendaya sarà impegnata nella promozione di The Drama , che la vede protagonista accanto a Robert Pattinson. L'attrice è inoltre star di Dune e ha recitato nuovamente accanto a Holland in occasione di Odissea, il nuovo progetto diretto da Christopher Nolan, e Spider-Man: Brand New Day, che proseguirà la storia di Peter Parker.