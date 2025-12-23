Steven Spielberg non vuole fare film con Ben Affleck: "Ha fatto piangere mio figlio"

La ruggine tra Spielberg e la star di Will Hunting risale a molto tempo fa, per colpa di un incidente in piscina durante una vacanza di famiglia, ma da allora il regista di E.T. non ha mai voluto lavorare con lui.

Steven Spielberg non ha mai voluto lavorare con Ben Affleck per via di un incidente in piscina accaduto molti anni fa che avrebbe finito per far piangere il figlio di Spielberg, come ha rivelato il comico Mike Binder.

Durante una recente apparizione nel podcast di William Baldwin One Bad Movie, Binder ha rivelato che Spielberg avrebbe dovuto distribuire con la sua DreamWorks Pictures la pellicola da lui diretta nel 2006, Il diario di Jack. Tutto questo finché Ben Affleck non è stato preso in considerazione come protagonista maschile.

"Chiamo Steven e lui mi dice: 'No. Non posso farlo con lui. Abbiamo appena fatto fiasco con un film con lui, ora ha tutta quella storia di J. Lo e ho altri problemi con lui'", ha ricordato Binder.

Che cosa è successo tra Steven Spielberg e Ben Affleck?

Quali sarebbero gli "altri problemi" citati da Steven Spielberg? È presto detto. La famiglia Spielberg è andata in vacanza con Ben Affleck quando lui frequentava la figlioccia del regista, Gwyneth Paltrow, dal 1997 al 2000.

Come ricorda Mike Binder, "Steven mi ha raccontato, 'Mio figlio era un bambino, stava giocando in piscina, è uscito, Ben è entrato completamente vestito e mio figlio lo ha spinto in piscina. Ben si è arrabbiato molto con lui, è uscito dalla piscina, lo ha preso in braccio e lo ha buttato in acqua facendolo piangere. Non mi piace lavorare con lui. Inoltre i suoi ultimi due film sono stati un fiasco. Trovate qualcun altro. Chiunque tranne lui. È un tipo freddo come il ghiaccio'".

Quando Binder ha riferito la notizia all'agente di Ben Affleck lui ha prontamente richiamato per fare chiarezza. "Ben mi chiamò e disse: 'Steven Spielberg ti ha detto che ho buttato suo figlio in acqua? È successo questo? È per questo che non sono nel tuo film?!'"

Nonostante tutto alla fine Mike Binder a insistito per ingaggiare Affleck, e la DreamWorks ha abbandonato il progetto. "Non è un bel film", ha aggiunto Binder, specificando però che Ben Affleck è "bravo" nella pellicola.

"Poi la carriera di Ben è decollata, ha vinto l'Oscar per Argo battendo Spielberg nel 2013. Durante la cerimonia si sono abbracciati. Gli ho scritto: 'Ben, stasera potresti buttare tutta la famiglia di Spielberg in piscina e farla franca'" ha concluso.