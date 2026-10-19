Dirty Dancing, il sequel renderà omaggio a Patrick Swayze: "Non lo ricreeremo con l’IA"

Come si può tornare nel mondo di Dirty Dancing senza Patrick Swayze? È una delle domande più delicate che accompagnano il sequel del film del 1987, annunciato nel 2022 e ancora in fase di sviluppo. Jennifer Grey riprenderà il ruolo di Frances "Baby" Houseman, ma il ritorno dell'attrice dovrà fare i conti con l'assenza di Johnny Castle, il maestro di ballo che aveva conquistato il pubblico insieme a lei.

Un nuovo Dirty Dancing senza dimenticare Johnny Castle

A parlarne è Nina Jacobson, produttrice del progetto, che durante il Future of Filmmaking 2026 Summit di IndieWire ha spiegato quanto sia importante trovare il modo giusto per ricordare Swayze. L'attore è morto nel 2009 a causa di un tumore al pancreas, lasciando un personaggio diventato una presenza indelebile nell'immaginario romantico del cinema. "Una delle cose su cui bisogna davvero concentrarsi è come permettere alle persone di elaborare il lutto per lui attraverso un film", ha dichiarato Jacobson. Poi ha aggiunto una precisazione che esclude una delle ipotesi più discusse quando Hollywood riporta sullo schermo interpreti scomparsi: "E non preoccupatevi, non lo faremo tornare con l'intelligenza artificiale".

Patrick Swayze e Jennifer Grey in una scena

Il sequel non ripartirà semplicemente dalla storia d'amore tra Baby e Johnny. Ambientato negli anni Novanta, il film seguirà una nuova coppia di giovani protagonisti, affidando a Grey il compito di riportare il pubblico in quell'universo senza ripetere la vicenda originale. Il resto del cast non è ancora stato annunciato e manca anche un regista ufficiale.

Per Jacobson, la presenza dell'attrice rappresenta un elemento fondamentale per capire che cosa abbia reso Dirty Dancing un film capace di resistere al tempo. Grey conosce dall'interno il personaggio di Baby e può contribuire a preservare il significato emotivo della storia, evitando che il seguito si riduca a un esercizio di nostalgia. "Jennifer ha intuizioni straordinarie sulle ragioni per cui Dirty Dancing è durato così a lungo e su ciò che il suo personaggio ha rappresentato per il pubblico, allora come oggi", ha spiegato la produttrice.

L'obiettivo, dunque, non è ricostruire artificialmente il passato, ma ritrovare le sensazioni che avevano reso speciale il primo film. Una scelta che acquista un peso particolare proprio perché Johnny non potrà tornare nella sua forma originale.

Perché il film del 1987 continua a parlare al pubblico

Rivedendo oggi Dirty Dancing, Jacobson ha anche rivalutato alcuni aspetti che inizialmente le erano sembrati quelli di un intrattenimento patinato. Con il passare degli anni, ha raccontato, il film le è apparso più vicino allo spirito del cinema indipendente, soprattutto per la disponibilità ad affrontare argomenti allora poco comuni in una storia romantica.

La locandina di Dirty Dancing

Tra questi c'è la trama legata all'aborto, un elemento importante del racconto che va oltre la relazione tra Baby e Johnny e introduce questioni sociali e personali all'interno di un film popolare. "Quando lo vidi per la prima volta mi sembrava un intrattenimento molto patinato. Oggi mi appare quasi come un film indipendente. Si prende molti rischi e affronta temi che ormai nei film vengono trattati meno", ha osservato Jacobson. La produttrice ha aggiunto che inserire oggi una sottotrama sull'aborto in una commedia romantica potrebbe incontrare maggiori resistenze durante lo sviluppo.

È proprio questa combinazione di sentimento, crescita personale e temi complessi che il nuovo capitolo vorrebbe recuperare. Jacobson ha spiegato che un adattamento non deve necessariamente riprodurre ogni dettaglio dell'opera di partenza, ma dovrebbe riuscire a trasmettere emozioni simili. "Un film non può essere identico al libro da cui è tratto, ma dovrebbe farti provare quello che hai provato leggendo il libro. Stiamo cercando di inseguire la sensazione che dava il film originale", ha raccontato.

Il ritorno di Jennifer Grey era stato annunciato ufficialmente durante il CinemaCon di Las Vegas nel 2022. Da allora il progetto ha continuato a svilupparsi, ma non sono ancora stati comunicati tutti i dettagli produttivi. Jacobson e Brad Simpson figurano tra i produttori, mentre la scelta del regista e gli altri interpreti restano da definire.

Non sarà il primo seguito del film originale. Nel 2004 era arrivato Dirty Dancing: Havana Nights, con Diego Luna e Romola Garai, nel quale Swayze compariva brevemente. Quella pellicola raccontava una vicenda autonoma e non aveva riportato sullo schermo la storia di Baby e Johnny.

Il nuovo progetto sembra voler seguire una strada diversa: tornare a quel mondo attraverso il personaggio di Grey, raccontare un'altra storia d'amore e riconoscere apertamente il vuoto lasciato da Swayze. Senza ricorrere a una ricostruzione digitale dell'attore, il film dovrà trovare un modo per far convivere la memoria di Johnny Castle con una storia che appartiene a una nuova generazione.