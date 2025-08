Dirty Dancing, Patrick Swayze infastidito da Jennifer Grey nella scena clou: "Non la smetteva di ridacchiare"

Una delle scene più celebri di Dirty Dancing non è stata troppo piacevole da girare per uno dei suoi protagonisti. Patrick Swayze avrebbe vissuto un'esperienza tutt'altro che indimenticabile per colpa delle risatine di Jennifer Grey.

A raccontare l'episodio è il coreografo del film di culto, Kenny Ortega, che è tornato a parlare del film in una recente intervista con Entertainment Tonight in cui ha descritto in dettaglio la lavorazione della sequenza di montaggio in cui Johnny (Swayze) insegna a ballare a Baby, interpretata da Jennifer Grey. La sua famiglia è in vacanza in un resort nei Catskills, dove Johnny è un ballerino professionista e Baby finisce per sostituire la sua partner abituale in uno dei suoi spettacoli più gettonati. Lui non è entusiasta dell'accordo, ma Baby lo infastidisce durante le prove quando non riesce a completare la parte della coreografia in cui la mano di lui le sfiora l'ascella.

"Nel momento in cui lui le fa il solletico, lei si sta letteralmente perdendo", ha detto Ortega. "Siamo in un casotto di lamiera. Fa un freddo cane. Sono le 4 del mattino. Patrick è distrutto e non vede l'ora di tornare a casa. E ogni volta che lo fa, lei ridacchia, e l'espressione sul suo viso..."

La scena incriminata di Dirty Dancing

Un successo insperato per un film divenuto cult

Fortunatamente alla fine Dirty Dancing si è rivelato un successo, lanciando le carriere di Patrick Swayze e Jennifer Grey e anche quella di Kenny Ortega come coreografo, regista e produttore (tra i suoi successi Hocus Pocus e High School Musical). Quasi 40 anni dopo Jennifer Grey si è detta disponibile a valutare l'ipotesi di un sequel, ma solo se onorerà la memoria del co-protagonista, morto di cancro al pancreas nel 2009.

Nel 2020, la stessa attrice ha riflettuto sulla famigerata scena del solletico, definendola una delle sue preferite durante un'intervista a Woman's Day ammettendo: "Mi piace molto il modo in cui il regista Emile Ardolino ha catturato alcune delle dinamiche tra me e Patrick. Quando lo vedi che mi fa il solletico, e ti accorgi di quanto fosse frustrato quando mi guardava perché non riuscivo a smettere di ridere, visto che soffro il solletico, e poi, non appena qualcuno ti dice di non ridere, ti senti quasi ansioso e non riesci a smettere di ridere. La scena ha catturato proprio quel momento."