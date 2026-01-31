Dirty Dancing 2: ecco in quale periodo dovrebbero iniziare le riprese del sequel con Jennifer Grey

Quasi quarant'anni dopo l'uscita nelle sale di Dirty Dancing - Balli proibiti, Jennifer Grey ha confermato che tornerà presto nei panni di Frances 'Baby' Houseman in un seguito del classico del 1987, atteso da anni dai fan del cult.

L'attrice ha annunciato che interpreterà di nuovo il personaggio che la rese celebre in tutto il mondo al fianco di Patrick Swayze nei panni di Johnny Castle. Grey ha svelato le ultime novità sul progetto del lungometraggio al quale inizierà presto a lavorare.

Il ritorno di Baby in Dirty Dancing 2

Adam Fogelson, presidente di Lionsgate Motion Picture Group ha dichiarato: "Stiamo andando avanti a tutta velocità affinché sia i fan di lunga data sia i nuovi spettatori possano scoprire la magia, la musica e l'emozione che rappresentano Dirty Dancing in un nuovo film pensato per il grande schermo".

Patrick Swayze e Jennifer Grey in una scena di Dirty Dancing

Jennifer Grey tornerà nei panni della protagonista: "Il ruolo di Baby ha occupato un posto molto profondo e significativo nel mio cuore, così come in quello di tanti fan nel corso degli anni" ha spiegato l'attrice in un comunicato "Mi sono chiesta a lungo dove potremmo ritrovare Baby anni dopo e che tipo di vita potrebbe avere. Ma ci è voluto del tempo per riunire il tipo di persone che sentivo potessero essere degne di costruire sull'eredità del film originale... e sono felice di dire che sembra che l'attesa stia per finire!".

Il periodo d'inizio delle riprese di Dirty Dancing 2

Il regista del film non è stato ancora annunciato e Jonathan Levine, inizialmente indicato come regista, sarà invece produttore esecutivo. La produzione del sequel e quindi le riprese dovrebbero iniziare nella seconda parte del 2026.

Naturalmente, il film sarà orfano di Patrick Swayze, scomparso prematuramente nel 2009. Jennifer Grey parlò in questi termini a People in merito alla mancanza della sua co-star: "Non si cerca mai di ripetere qualcosa di magico come quello. Si punta semplicemente a qualcosa di diverso".