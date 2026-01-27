Dirty Dancing: il sequel trova la sua sceneggiatrice e le riprese inizieranno nel 2026

Dirty Dancing sembra destinato ad avere un sequel: il progetto che riporterà sul grande schermo Jennifer Grey nel ruolo di Baby ha infatti trovato una sceneggiatrice e un team di produttori.

Il nuovo capitolo della storia sarà realizzato da Lionsgate e a occuparsi dello sviluppo saranno Nina Jacobson e Brad Simpson, già nel team di Hunger Games.

Chi lavorerà al sequel del film cult

La sceneggiatura del sequel di Dirty Dancing sarà Kim Rosenstock, vincitrice nel 2025 dell'Humanitas Prize.

Jennifer Grey, oltre a interpretare Frances "Baby" Houseman, sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva in collaborazione con Jonathan Levine che, in precedenza, era stato indicato come possibile regista.

Le riprese del film, ancora senza un titolo ufficiale, dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno.

Le dichiarazioni sul sequel

Adam Fogelson, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Dirty Dancing rimane amato oggi come lo era quando è stato distribuito inizialmente, e sapevamo che avrebbe dovuto essere coinvolto un gruppo davvero speciale di persone per poter permettere ai fan di accettare un ritorno dai Kellerman. Siamo incredibilmente elettrizzati nell'annunciare che abbiamo creato il team perfetto per sviluppare questo film in collaborazione con Jennifer Grey".

Patrick Swayze(Johnny Castle) e Jennifer Grey(Baby) in una scena del film Dirty Dancing

Il capo dello studio ha aggiunto: "Non ci sono produttori migliori per questo film rispetto ai nostri partner e amici, da molto tempo, Nina e Brad con cui abbiamo lavorato a The Hunger Games, e non potremmo essere più entusiasti nell'avere Kim a bordo per scrivere la sceneggiatura. Con questo super team ora in posizione, procederemo a vele spiegate in modo che i fan già esistenti e nuovi spettatori possano scoprire la magia, la musica e l'emozione che rappresentano Dirty Dancing grazie a un nuovo film destinato al grande schermo".

Jennifer Grey, che in passato aveva espresso dei dubbi sul possibile ritorno di Dirty Dancing in sala, ha inoltre dichiarato: "Il ruolo di Baby ha occupato un posto molto profondo e significativo nel mio cuore, così come in quello di tantissimi fan nel corso degli anni. Mi sono chiesta a lungo dove avremmo potuto trovare Baby anni dopo e come sarebbe stata la sua vita, ma ci è voluto del tempo per riunire il tipo di persone che ritenevo potessero essere incaricate di costruire sull'eredità del film originale... E sono entusiasta di dire che sembra che l'attesa finirà presto".