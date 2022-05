Dirty Dancing: Patrick Swayze non voleva pronunciare la battuta "Nessuno può mettere Baby in un angolo"

Patrick Swayze non ne voleva sapere di pronunciare la battuta più celebre di Dirty Dancing, 'Nessuno può mettere Baby in un angolo'.

Tra i retroscena su Dirty Dancing svelati da Jennifer Grey nel suo libro di memorie Out of the Corner c'è anche l'idiosincrasia di Patrick Swayze per la più celebre frase del film. L'attore non voleva saperne di dire la battuta "Nessuno può mettere Baby in un angolo".

Patrick Swayze e Jennifer Grey in una scena del film Dirty Dancing

"Il set di Dirty Dancing era notoriamente pieno di problemi" ha scritto l'attrice. "Estremamente caotico. Si potrebbe quasi dire maledetto."

Tra le difficoltà, che includevano riprese in condizioni meteorologiche estreme, problemi di salute, infortuni e abbandono dei membri della troupe, il cast ha dovuto anche affrontare problemi con i costumi e i dialoghi.

Jennifer Grey ha svelato che, durante la pre-produzione, "la sceneggiatura non era esattamente pronta per l'uso" tanto da mettere in difficoltà Patrick Swayze:

"Patrick ha avuto problemi simili con i suoi dialoghi. Non voleva assolutamente dire la battuta 'Nessuno mette Baby in un angolo'".

Dirty Dancing: "Patrick Swayze mi implorò di perdonarlo", rivela la co-star Jennifer Grey

Il personaggio di Swayze, Johnny Castle, recita l'iconica battuta nella scena culmine del film prima che lui e Baby, interpretata da Jennifer Grey, stupiscano la sua famiglia con la loro esibizione di ballo. Nonostante la resistenza iniziale di Swayze, la battuta è rimasta intatta della versione finale dello script diventando la frase più celebre del film.

"Non riuscivo a convincermi a dire 'Nessuno mette Baby in un angolo'. Suonava così banale", ha scritto Swayze nel suo stesso libro di memorie, The Time of My Life. "Ma, vedendo il film finito, ho dovuto ammettere che funzionava".