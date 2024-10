Dirty Dancing, Jennifer Grey sul sequel: "Deve essere fatto nel modo giusto per onorare Patrick Swayze"

L'attrice non si è sbilanciata molto sul sequel, ma se verrà realizzato dovrà essere fatto nel modo giusto in memoria del compianto Swayze

Sono passati quattro anni da quando è stato annunciato il sequel di Dirty Dancing, con Jennifer Grey che dovrebbe riprendere il suo ruolo di Frances "Baby" Houseman dall'originale del 1987.

Il seguito del film era originariamente previsto per un'uscita al cinema nel 2024, ma la Lionsgate ne ha posticipato l'uscita nelle sale a causa degli scioperi di Hollywood dello scorso anno che si sono protratti per mesi e hanno di fatto bloccato la produzione.

Recentemente, la Grey ha condiviso un aggiornamento sul sequel di Dirty Dancing, in occasione della anteprima del suo ultimo film, A Real Pain, avvenuta al BFI London Film Festival.

Patrick Swayze con Jennifer Grey in Dirty Dancing

"Non posso dirvi molto su Dirty Dancing perché non ho intenzione di fare promesse", ha chiarito subito la Grey ai giornalisti presenti alla premiere del film con Jesse Eisenberg e Kieran Culkin a Londra domenica scorsa. "Sto solo aspettando che lo mettano davvero a punto, perché deve essere fatto nel modo giusto". L'attrice ha anche consigliato ai giornalisti di "accantonare la questione" fino alla prossima volta che si parleranno, "quando si spera che tutto sarà chiarito".

Dirty Dancing - Balli proibiti: il rapporto tra Patrick Swayze e Jennifer Grey non fu rose e fiori sul set

Un Dirty Dancing per le nuove generazioni

Nel 2020, la Lionsgate aveva annunciato che era in lavorazione un nuovo capitolo della storia, con la Grey come protagonista e produttrice esecutiva. Jonathan Levine, il regista di Non succede, ma se succede..., Warm Bodies e 50/50, dirigerà il sequel.

"Sebbene l'originale Dirty Dancing sia sempre stato uno dei miei film preferiti, non avrei mai immaginato di dirigere il sequel", ha dichiarato Levine in un comunicato del maggio 2022. "Scrivendolo, mi sono innamorato dei personaggi (vecchi e nuovi), del mondo della New York delle Catskills degli anni '90 e della musica, che spazierà da canzoni del film originale all'hip-hop anni '90. Non vedo l'ora di collaborare con Jennifer per portare questa bellissima storia che parla di estate, romanticismo e ballo a una generazione di nuovi fan. E a quelli di vecchia data, prometto che non rovineremo la vostra infanzia. Affronteremo il compito con raffinatezza, ambizione e, soprattutto, amore".