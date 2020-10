Die Hard is Back: Bruce Willis in un nuovo teaser nei panni di John McClane

La star di Die Hard, Bruce Willis, è tornato nei panni di John McClane in un teaser che si rifà al popolare franchise action: un nuovo film in arrivo o uno spot pubblicitario?

Bruce Willis in una scena d'azione di Die Hard - Un buongiorno per morire

Bruce Willis è tornato nei panni di John McClane in un teaser che si rifà al franchise di Die Hard. Il video è stato condiviso su Twitter dalla figlia dell'attore, Rumer Willis, con l'hashtag #DieHardIsback. Dura quindici secondi, e mostra McClane alle prese con nuovi cattivi, il tutto accompagnato dalla scritta "Mentre una storia finisce, un'altra inizia".

Il post di Rumer Willis contiene anche l'hashtag #ad ("pubblicità"), il che lascia intendere che si tratti del teaser di uno spot promozionale per una qualche marca, con il video completo in arrivo oggi. Qualcuno ha ipotizzato che potesse trattarsi di un vero e proprio trailer per un sesto film del franchise, ma è altamente improbabile che 20th Century Studios possa aver completato un progetto simile di nascosto e senza fughe di notizie, soprattutto considerando che un eventuale sesto capitolo era sulla lista dei film ufficialmente cancellati in seguito all'accordo Fox-Disney.

Bruce Willis in un primo piano di Die Hard - Un buongiorno per morire

Da notare che nel video nevica, possibile omaggio al secondo episodio della saga, 58 minuti per morire, ambientato a Natale e uscito nelle sale trent'anni fa (ma a luglio, sfruttando i festeggiamenti per l'indipendenza americana che solitamente sono un weekend propizio per le uscite cinematografiche). Diretto dal finlandese Renny Harlin, è l'ultimo film del franchise ad avere interpreti del capostipite nel cast oltre allo stesso Bruce Willis: insieme a lui appaiono anche Bonnie Bedelia (Holly Gennero McClane), William Atherton (Richard Thornburg) e Reginald VelJohnson (Al Powell). Successivamente sono usciti altri tre episodi, tra il 1995 e il 2013, e un eventuale sesto capitolo, come già detto, è stato rimosso dalla lista dei progetti in lavorazione. La Disney non ha però escluso la possibilità di rielaborare una versione del film - si era parlato di un prequel ambientato negli anni Settanta - sotto forma di produzione seriale per una delle sue due piattaforme di streaming.

Successivamente sono usciti altri tre episodi, tra il 1995 e il 2013, e un eventuale sesto capitolo, come già detto, è stato rimosso dalla lista dei progetti in lavorazione. La Disney non ha però escluso la possibilità di rielaborare una versione del film - si era parlato di un prequel ambientato negli anni Settanta - sotto forma di produzione seriale per una delle sue due piattaforme di streaming.