Die Hard - Un buon giorno per morire: Bruce Willis è ancora John McClane stasera su Rete 4

Stasera su Rete 4 ancora all'insegna dell'action e di Bruce Willis. Alle 21:25 arriva Die Hard - Un buon giorno per morire, quinto capitolo della saga iniziata nel 1988 e, forse, non ancora conclusa.

Bruce Willis e Jai Courtney in una scena di Die Hard - Un buongiorno per morire

John McClane (Bruce Willis) arriva a Mosca per rintracciare il figlio che non vede da tempo, Jack (Jai Courtney), ma rimane stupito quando scopre che lui lavora sotto copertura per proteggere un informatore del governo, Komarov.

Con la loro vita appesa a un filo, i McClane sono costretti a superare ogni contrasto per portare al sicuro Komarov e impedire un crimine disastroso nel luogo più desolato sulla faccia della Terra, Chernobyl. Quando McClane scopre la verità sulla professione del figlio, lo definisce "lo 007 di Plainfield, New Jersey". Ma da Plainfield a Mosca la strada è lunga, così John e il figlio Jack stanno per vivere una riunione di famiglia che non dimenticheranno mai.

Arrivato al cinema nel 2013, Die Hard - Un buon giorno per morire doveva essere un ideale passaggio di testimone tra il McClane senior e junior. I risultati non esaltanti al botteghino, però, hanno fatto sì che, all'annuncio di Die Hard 6, fosse ancora Bruce Willis la scelta dei produttori per la parte del protagonista.

La strada del ritorno, però, deve essere stata parecchio tortuosa anche per John McClane, perchè sono ormai diversi mesi che non si sente più parlare di lui negli studi FOX, e nel frattempo è diventato un "problema" di Disney.