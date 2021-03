Dianne Wiest affianca Jeremy Renner nella serie Paramount+ Mayor of Kingstown

L'attrice premio Oscar Dianne Wiest affiancherà Jeremy Renner nel cast della serie Paramount+ Mayor of Kingstown. A firmare la serie, Taylor Sheridan, co-creatore dell'acclamata Yellowstone, mentre il regista Antoine Fuqua sarà produttore esecutivo dello show.

I care A Lot: Dianne Wiest, Rosamund Pike in una scena

Mayor of Kingstown ha come protagonista la famiglia McLusky che vive in una città dove l'unico settore che non è in crisi è quello legato all'incarceramento. La serie affronterà tematiche come il razzismo sistemico, la corruzione e la disuguaglianza e al tentativo di fare giustizia e riportare ordine in una città priva di entrambi gli elementi.

Jeremy Renner, coinvolto anche come produttore esecutivo, avrà il ruolo del protagonista Mike MLusky, il sindaco di Kingstown. Quanto a Dianne Wiest, l'attrice interpreterà Miriam, matriarca della famiglia McLusky che insegna nella Prigione Femminile di Kingstown.

Parlando dello show, Antoine Fuqua ha dichiarato: "Quando Taylor mi ha parlato di Mayor of Kingstown, ho voluto immediatamente fare parte del progetto. La serie offre uno sguardo esaustivo al brutale sistema carcerario in cui ci sono problemi sociopolitici. Le prigioni sono un mondo dimenticato dalla maggior parte della popolazione e, tuttavia, rappresentano un microcosmo dell'intera società".