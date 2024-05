Jeremy Renner dopo l'incidente: 'Mi addormentavo durante le scene e dovevano trattarmi come un bambino'

Dopo un periodo di riabilitazione importante a seguito di un grave incidente, Jeremy Renner racconta come è stato tornare sul set della serie "Mayor of Kingstown"

Jeremy Renner, noto per il suo ruolo di Occhio di falco nei film Marvel, ha recentemente affrontato una sfida monumentale, rientrando sul set di Mayor of Kingstown dopo il terribile incidente con il gatto delle nevi. Tornato sul set, racconta come affronta ora il suo lavoro e la sua vita privata: "Sul set devono trattarmi come se fossi un attore bambino ora".

L'incidente di Jeremy Renner

Il primo gennaio 2023, mentre aiutava un parente, Jeremy Renner è stato travolto da un mezzo da 14.300 libbre, riportando 38 fratture ossee, un polmone collassato e gravi traumi al petto. Un evento che ha messo a dura prova il suo corpo e la sua determinazione, ma che non è riuscito a spegnere il suo spirito combattivo.

Tornato sul set un anno dopo l'incidente, Renner ha dovuto affrontare restrizioni fisiche importanti. Ha raccontato di come, durante la prima settimana di riprese, spesso si addormentava tra una scena e l'altra. "Durante l'azione, crollavo" ha ricordato, sottolineando quanto fosse difficile per lui adattarsi al suo corpo dopo il trauma. La sua energia e la resistenza non erano più quelle di un tempo.

Jeremy Renner in Mayor of Kingstown

Per facilitare il suo ritorno, la produzione ha modificato il programma delle riprese, permettendogli di fare pause per fare esercizi e stretching. L'attore ha inoltre evitato di affrontare voli frequenti tra Pittsburgh e la California per ridurre lo stress.

Umorismo e Supporto: Le Chiavi della Sua Rinascita

Nonostante le difficoltà, Renner ha affrontato il processo di guarigione con una notevole dose di umorismo. "Trovare l'equilibrio attraverso l'umorismo è stata la mia strategia per superare momenti di dolore estremo". Anche la visita dei colleghi che lavorano con lui nel Marvel Cinematic Universe, tra cui Anthony Mackie, Scarlett Johansson e Robert Downey Jr., ha giocato un ruolo cruciale nel suo recupero, fornendo supporto emotivo e distrazioni preziose. Downey Jr., in particolare, con il suo tipico spirito, lo ha incoraggiato a guardare oltre il dolore fisico e concentrarsi sull'aspetto positivo della vita.

Mayor of Kingstown 2: Jeremy Renner nel poster della serie dopo l'incidente con lo spazzaneve

Renner, ora, guarda alla vita con una prospettiva rinnovata e grata. "Cammino con un sorriso sul volto," ha dichiarato, evidenziando come ogni giorno sia un dono. La sua capacità di trasformare una tragedia personale in una rinascita professionale e personale è un esempio di resilienza, mentre continua a interpretare il ruolo di Mike McLusky in Mayor of Kingstown.