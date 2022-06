Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen girano in Italia Book Club 2 (FOTO)

Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Don Johnson e Craig T. Nelson tornano in Book Club 2 - The Next Chapter, sequel di Book Club - Tutto può succedere che è entrato in produzione in Italia. Tra gli interpreti del seguito della divertente commedia in arrivo anche Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie e Vincent Riotta.

Book Club - Tutto può succedere: Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen in una scena

Il film originale del 2018, Book Club - Tutto può succedere, seguiva quattro amiche di una vita, interpretatie da Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, le cui vite sono cambiate per sempre dopo aver letto 50 sfumature di grigio nel loro club del libro mensile. La Paramount Pictures ha distribuito il film nel 2018 ottenendo un incasso di oltre 104 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 14 milioni di dollari.

Book Club 2 - The Next Chapter seguirà le nostre quattro migliori amiche mentre portano il loro club del libro in Italia per il divertente viaggio che non hanno mai fatto da ragazze. Quando la situazione deraglia e i segreti vengono rivelati, la loro vacanza rilassante si trasforma in un'avventura irripetibile. Bill Holderman torna alla regia della commedia dopo aver scritto ancora una volta la sceneggiatura con Erin Simms.

Endeavour Content sta finanziando e producendo Book Club 2 - The Next Chapter, con Holderman e Simms anche a bordo come produttori. Brad Weston, Trish Hofmann, Enzo Sisti e Andrew Duncan sono i produttori esecutivi. Julia Iglesias sta supervisionando il progetto per Focus Features, che distribuirà il film negli Stati Uniti, mentre la Universal Pictures International lo distribuirà a livello internazionale.