Christopher Nolan, Fast & Furious 10 e L'Esorcista: ecco il ricco listino Universal Pictures 2023

La Universal Pictures ha davanti a sé un'annata ricca di titoli attesissimi dagli amanti del cinema, tra cui Bussano alla porta, il nuovo Shyamalan, Tàr con Cate Blanchett, il nuovo Wes Anderson, tanti horror, il sequel de L'esorcista, Oppenheimer di Christopher Nolan, Fast and Furious 10 e molto molto altro ancora. Scopriamo insieme tutti i film in uscita nel 2023 per Universal.

Alta tensione per Universal

Il 1° dicembre iniziano i brividi, non per il freddo, con Universal grazie a Una notte violenta e silenziosa, il nuovo film di Tommy Wirkola con protagonista assoluto il David Harbour di Stranger Things: una squadra di mercenari fa irruzione tra le residenze di famiglie molto benestanti, riunite per festeggiare il Natale. L'obiettivo dei criminali è mettere le mani nel caveau dei loro patrimoni, che arrivano alla cifra di 300 milioni di dollari. Dopo aver preso in ostaggio tutti i presenti, i mercenari cercheranno di concludere in breve tempo ma, proprio nello stesso momento, arriverà giù dal camino Babbo Natale, pronto a consegnare i regali... a inizio gennaio è tempo di M3gan, il film nato da James Wan, il regista dei franchise Saw, Insidious e The Conjuring, e Jason Blum, il produttore dei film Halloween, The Black Phone e The Invisible Man. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un'azienda di giocattoli, la bambola M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata. Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady, decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con la piccola nel tentativo di aiutarla con questo nuovo incarico: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

Il 2 febbraio 2023 torna finalmente M. Night Shyamalan con il suo Bussano alla porta, la terrificante pellicola apocalittica basata sul romanzo horror The Cabin at the End of the World di Paolo. G Tremblay. Nel cast figurano Dave Bautista (Guardiani della Galassia, Dune), Rupert Grint (la saga di Harry Potter e la serie tv Servant, ideata e diretta dallo stesso Shyamalan) e Jonathan Groff (Mindhunter). Mentre sono in vacanza in una remota baita, una bambina e i suoi genitori vengono presi come ostaggi da quattro sconosciuti armati, che chiedono alla famiglia di fare un'impensabile scelta per scongiurare l'apocalisse. Con limitato accesso al mondo esterno, la famiglia deve decidere a cosa credere prima che sia tutto perduto. Ad aprile arriva un brivido misto alla risata grazie a Renfield, il primo spin-off tratto dalla storia ufficiale e classica di Dracula. In questo caso Renfield si basa su una storia ideata da Robert Kirkman, poi sviluppata da Ryan Ridley, che si è occupato della sceneggiatura. Nella versione del personaggio ideato da Bram Stoker R.M. Renfield era stato ricoverato in un istituto psichiatrico dopo essere stato considerato pazzo a causa dei suoi racconti legati alla sua esperienza con Dracula. Per ora la trama del lungometraggio non è stata rivelata, tuttavia sembra che gli eventi siano ambientati nel presente. Nel cast ci saranno Nicholas Hoult, Nicolas Cage (che sarà un iconico Conte Dracula) e Awkwafina.

Largo ai più piccoli: Il Gatto con gli Stivali 2 e i Cani Randagi

A dicembre è ora di rivalsa per gli appassionati di Shrek! Arriva, infatti, Il gatto con gli stivali 2: l'ultimo desiderio, più di dieci anni dopo l'ultimo capitolo della saga. Antonio Banderas torna a dar voce al famoso Gatto accompagnandolo in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l'affascinante Kitty "Zampe di Velluto" (Salma Hayek). Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome. Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D'oro (Florence Pugh) e alla Famiglia Criminale dei tre Orsi, composta da "Big" Jack Horner e dal terrificante cacciatore di taglie, il Grande Lupo Cattivo. In estate spazio a Strays, che unirà animazione e riprese live-action e avrà come protagonisti Will Ferrell, Jamie Foxx e Will Forte. I tre attori sono stati coinvolti nel progetto che verrà diretto dal regista Josh Greenbaum, recentemente autore di Barb and Star Go to Vista del Mar.

Al centro della storia raccontata ci sarà un cane abbandonato (Ferrell) che unisce le forze con altri animali senza casa, tra cui uno interpretato da Foxx, per vendicarsi del suo ex padrone (Forte). A seguire arriva Meet the Gillmans, scritto da Pam Brady, diretto da Paul Tibbit: il film d'animazione è la storia di una tipica ragazza adolescente, Ruby, cresciuta in una città di mare in Florida e, come tutte le adolescenti, imbarazzata dalla sua famiglia. Solo in questo caso, Ruby ha un motivo in più per essere imbarazzata; perché è di una famiglia di... mostri marini. A fine anno, infine, arriva Migration, altro film di animazione diretto da Benjamin Renner, regista della saga di Ernest & Celestine, che si baserà sulla sceneggiatura di Mike White (School of Rock, The White Lotus). Al centro della trama troveremo una famiglia di papere che convince il padre ultraprotettivo ad andare in vacanza, passando dal New England a New York fino alle Bahamas. In arrivo anche Super Mario Bros: Il Film, tratto dalla famosa saga di videogiochi e con le voci di Chris Pratt e Anya Taylor-Joy, e Trolls 3, con le voci di Anna Kendrick e Justin Timberlake.

L'armata dei film più attesi: da Nolan ad Anderson

Universal Pictures mette in campo nel 2023 dei veri nomi da urlo. Arriverà Oppenheimer, l'atteso film di Christopher Nolan basato sul libro premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e dal defunto Martin J. Sherwin. Il film sarà incentrato sul fisico teorico J. Robert Oppenheimer mentre lavora al Los Alamos Laboratory durante l'era del Progetto Manhattan e Ultimate diventa il padre della bomba atomica. Cillian Murphy guida il cast del film nei panni di Oppenheimer. Con lui troviamo Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid e molti altri. Il 2 marzo 2023 arriva Armageddon Time, pellicola diretta dal celebre James Gray ed interpretata da un cast di grandi artisti, come Anthony Hopkins, Anne Hathaway e Jeremy Strong. La sinossi di Armageddon Time - Il Tempo dell'Apocalisse recita: "Questa è una storia di crescita profondamente personale che affronta le vicende di una famiglia disperatamente impegnata nella ricerca di un'affermazione che ha coinvolto un'intera generazione, il Sogno Americano. Siamo nel pieno degli anni '80 nel Queens, a New York, e due amici, uno bianco ed ebreo e l'altro nero vogliono elevarsi socialmente mentre dilaga il razzismo intorno a loro".

A settembre spazio, invece, al ritorno di Wes Anderson con il suo Asteroid City, di cui sarà regista e sceneggiatore, oltre che produttore in collaborazione con Steven Rales e Jeremy Dawson. Il progetto viene descritto come una meditazione poetica sul significato della vita: al centro della trama c'è una città americana situata vicino al deserto nel 1955 e la sua convention Junior Stargazer, che fa arrivare studenti e genitori provenienti da tutte le parti degli Stati Uniti per una gara scolastica, dando vita a situazioni divertenti, drammatiche, a romanticismo e a tanto altro. Come sempre il cast è quello delle grandi occasioni: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie e Jeff Goldblum, tra gli altri. Il 12 ottobre invece è tempo di uno dei titoli più discussi dal momento in cui è stato annunciato: arriva The Exorcist diretto da David Gordon Green, che sarà un vero e proprio sequel alla pellicola originale del 1974 di William Friedkin. Al centro della trama ci sarà il padre di un bambino posseduto che chiederà aiuto a Chris MacNeil (Ellen Burstyn, che ritorna a quasi 50 anni dal capitolo originale). La donna, infatti, ha dovuto affrontare la possessione demoniaca che ha messo a rischio la vita e l'anima di sua figlia Regan (Linda Blair) e il protagonista interpretato da Leslie Odom Jr. le chiederà consiglio. Il programma di David Gordon Green è di realizzare una trilogia, i cui due titoli successivi potrebbero essere destinati direttamente allo streaming.

Il 18 maggio 2023 è tempo di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast and Furious. Il film, che pare costerà circa 350 milioni di dollari, uno dei film più costosi della storia, sarà diretto da Louis Leterrier e vede nel cast Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Jason Momoa, Vin Diesel, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris, Daniela Melchior, Brie Larson e Rita Moreno. È il decimo film della saga cinematografica che comprende Fast and Furious (2001), 2 Fast 2 Furious (2003), The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), Fast & Furious - Solo parti originali (2009), Fast & Furious 5 (2011), Fast & Furious 6 (2013), Fast & Furious 7 (2015), Fast & Furious 8 (2017), Fast & Furious 9 - The Fast Saga (2020) e lo spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw (2019). La serie conta dieci film perché pare che Paul Walker volesse dieci capitoli, quindi i colleghi hanno deciso di portare avanti la saga fino a questo numero non a caso.

Spazio al cinema drammatico

Il 12 gennaio 2023 arriva nelle nostre sale Anche Io, ispirato al caso degli abusi compiuti da Harvey Weinstein, diretto da Maria Schrader e con protagoniste Carey Mulligan e Zoe Kazan nei panni delle reporter Megan Twohey e Jodi Kantor che, lavorando per il New York Times, hanno iniziato a indagare sui comportamenti di Harvey Weinstein, dando quindi vita al movimento #MeToo che ha posto fine a decenni di silenzio riguardanti le molestie e le violenze sessuali nel mondo di Hollywood. Basato sul bestseller She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, scritto da Kantor e Twohey, può contare su una sceneggiatura della vincitrice del Premio Oscar Rebecca Lenkiewicz. Il 9 febbraio nelle sale italiane arriva Tar con Cate Blanchett: al centro della trama c'è Lydia, che vive con la compagna Sharon e la loro figlia. La donna si sta preparando per incidere la quinta sinfonia di Gustav Mahler durante un atteso concerto dell'orchestra che dirige da un decennio, ma la sua vita inizia a sfuggirle di mano quando le vengono rivolte alcune accuse che possono rovinare per sempre la sua carriera.

La performance di Cate Blanchett in Tar è stata particolarmente apprezzata e acclamata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato la Coppa Volpi come Migliore Attrice. Il 23 marzo 2023 arriva, invece, un titolo a dir poco curioso: Cocainorso è il nuovo film diretto e prodotto da Elizabeth Banks e scritto da Jimmy Warden. Nel cast troviamo Keri Russell, O'Shea Jackson Jr., Alden Ehrenreich, Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Christian Convery, Brooklynn Prince, Margo Martindale e Ray Liotta. È ispirato alla storia vera di un orso nero americano che ha ingerito un borsone pieno di cocaina nel 1985. Sarà uno degli ultimi film con protagonista Liotta e il primo ad essere distribuito dopo la sua morte nel maggio 2022.

