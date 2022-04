Grace and Frankie, Jane Fonda: "Mi sono stati mandati un sacco di vibratori dopo la scena sui sex toys"

La casa di Jane Fonda è stata letteralmente sommersa dai vibratori che i suoi fan le hanno inviato come risposta ad una scena della sua commedia prodotta da Netflix intitolata Grace and Frankie: a dare il via a questa peculiare tendenza è stata una scena dell'amatissima serie televisiva statunitense.

In una nuova featurette diffusa da Netflix prima dell'uscità degli episodi finali dello show che si verificherà questo venerdì, la Fonda, 84 anni, ha ricordato come un momento in particolare dello show, in cui recita al fianco di Lily Tomlin, abbia spinto i fan ad inviarle una moltitudine di sex toys.

"Sono una grande fan dei vibratori", ha rivelato la due volte vincitrice di Oscar durante lo speciale Netflix chiamato Grace and Frankie: A Farewell to 7 Seasons. Riferendosi alla terza stagione della serie, in cui Grace e Frankie lanciano un'azienda di vibratori di successo dedicata alle donne anziane, la star ha rivelato: "Per Natale, mi sono stati mandati un sacco di vibratori. È così divertente, dovresti vedere il mio cassetto accanto al mio letto".

Grace and Frankie è una serie televisiva statunitense, creata da Marta Kauffman e Howard J. Morris e con protagoniste Jane Fonda e Lily Tomlin. Nell'agosto del 2019 lo show è stato rinnovato per una settima e conclusiva stagione i cui ultimi episodi saranno visibili su Netflix a partire dal 29 aprile.