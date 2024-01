Book Club - Il capitolo successivo, la recensione: un sequel ambientato in Italia

La recensione di Book Club - Il capitolo successivo, film dove le quattro amiche del club del libro decidono di trascorrere una vacanza in Italia, finendo per vivere una serie di disavventure, romantiche e non. Su Sky e NOW.

La pandemia da Covid-19 ha costretto le quattro amiche del club del libro - ovvero Diane, Vivian, Sharon e Carol - a non potersi incontrare per diversi mesi, obbligandole a sentirsi in videochiamata. Ora che l'occasione di ritrovarsi dal vivo è finalmente arrivata, Vivian ha un grande annuncio da far loro, ovvero l'intenzione di sposarsi con Arthur, con cui è ormai fidanzata da tempo.

Book Club - Il Capitolo Successivo: una sequenza

Come vi raccontiamo nella recensione di Book Club - Il capitolo successivo, l'arzillo quartetto di vecchiette opta così per un addio al nubilato particolare, che permetta loro di realizzare il sogno di fare una vacanza in Italia. Nonostante qualche perplessità, le amiche partono e la prima tappa del loro viaggio è Roma; saranno anche altri luoghi iconici dello Stivale a far da sfondo alle loro disavventure, con la situazione che si complica ulteriormente in seguito al furto dei loro bagagli.

Here we go again

Book Club - Il Capitolo Successivo: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, Mary Steenburgen in una scena

Squadra che vince non si cambia ed ecco così tornare non soltanto il regista Bill Holderman ma anche la sceneggiatrice Erin Simms, già artefici del discreto successo di pubblico del precedente capitolo, uscito nel 2018. Naturalmente riecco di nuovo le iconiche quattro protagoniste, un poker di attrici del calibro di Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, qui alle prese con nuove peripezie romantiche e un drastico cambio di ambientazione. Ecco infatti, come avrete letto nella sinossi, che l'azione si sposta per l'occasione nel nostro Paese, con tutti i pro e i contro del caso: se i paesaggi e i luoghi iconici di città come Roma e Venezia infatti offrono al solito scorsi suggestivi, la caratterizzazione caricaturale dei personaggi italiani lascia alquanto il tempo che trova, con tanto di un Giancarlo Giannini sprecato nelle vesti di improbabile capo della polizia.

Book Club - Tutto può succedere, la recensione: Sex and the City della terza età

Questione di sfumature

Book Club - Il Capitolo Successivo: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, Mary Steenburgen a Venezia

Nel primo episodio la trama ruotava attorno alla scoperta da parte delle protagoniste del romanzo (s)cult erotico 50 sfumature di grigio, che qui viene ancora citato qua e là nelle numerose battute, e ancora una volta il sesso - sempre patinato o fuori campo - è elemento corollario alla peculiare vacanza delle Nostre, che a dispetto dell'età si dimostrano ancora allegre e pimpanti, pronte a cogliere il momento qualora se ne presenti l'occasione. La narrazione risente di un'eccessiva durata che sfiora le due ore, con alcuni tempi morti e una manciata di gag comiche e figure secondarie più gratuiti che effettivamente necessari ai fini della trama principale, destinata a un doppio - complementare - lieto fine.

Italia bella

Book Club - Il Capitolo Successivo: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, Mary Steenburgen in una foto

Canzoni tipiche della musica italiana, aggiornate in versioni più o meno moderne, come Mambo italiano, Nel blu dipinto di blu e Gloria accompagnano i vari spostamenti, tra feste selvagge e visite turistiche, con la canonica serie di stereotipi con i quali ci vedono all'estero a fare capolino tra un siparietto e l'altro. In fin dei conti l'effettivo motivo di interesse di una produzione come questa risiede nelle interpretazioni del cast all-star e ancora una volta le mature e leggendarie attrici danno sfoggio non soltanto della loro bravura ma anche del loro fascino, che invecchia come un buon vino, accompagnate da ritorni maschili di peso come Don Johnson, Craig T. Nelson e Andy Garcia. Per il resto di originale e realmente accattivante, Book Club - Il capitolo successivo ha assai poco da offrire.