DGA Awards 2023: i Daniels premiati per Everything Everywhere All at Once, Euphoria miglior serie tv

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, alias i Daniels, conquistano il DGA Awards 2023 per la regia di Everything Everywhere All at Once, Euphoria e Barry trionfano nella categoria tv.

Daniel Kwan e Daniel Scheinert - alias i Daniels - il duo dietro la commedia fantascientifica Everything Everywhere All at Once, sono stati premiati ai DGA Awards 2023, i premi della Directors Guild of America. Sono diventati la terza coppia di registi a vincere nella storia del premio battendo Steven Spielberg, che detiene il record per il maggior numero di nomination e vittorie, con rispettivamente 13 candidature e tre vittorie. Spielberg puntava al suo quarto trofeo per il semi-autobiografico The Fabelmans.

"Questo è stato un anno incredibile per il nostro piccolo film che in qualche modo continua", ha detto Daniel Kwan ritirando il premio. Questa era la prima nomination al DGA Award per i due cineasti.

La DGA vanta un organo di voto di circa 19.000 membri. Nel corso dei suoi 75 anni di storia, i DGA Awards sono stati il ​​barometro più affidabile per il premio come miglior regista degli Oscar. Solo otto vincitori dei DGA non sono riusciti a vincere l'Oscar, il più recente è stato Sam Mendes (1917), battuto dal regista di Parasite Bong Joon-ho nel 2020.

Il produttore esecutivo e regista di Euphoria, Sam Levinson, ha vinto il premio per la miglior regia di una serie drammatica. "Non potrei essere più grato per la possibilità di fare questo lavoro", ha detto Levinson. Questa è stata la sua prima nomination al DGA Award e la prima vittoria.

Bill Hader ha vinto il premio per la commedia per aver diretto l'episodio di Barry 710N. Questo è il suo terzo premio ai DGA, avendo vinto anche la categoria nel 2019 e nel 2020. Hader non era presente alla cerimonia.

Nella categoria serie limitate/film TV, Helen Shaver ha vinto per Station Eleven.