Jamie Lee Curtis: “Forse mia madre non avrebbe odiato il mio ruolo da Oscar: Lindsay Lohan ha ragione"

La star di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo avrebbe quasi cambiato idea su ciò che avrebbe pensato sua madre in merito al premio per Everything Everywhere All at Once.

Jamie Lee Curtis ha confessato che grazie a Lindsay Lohan ha rimesso in discussione la sua convinzione radicata che sua madre, Janet Leigh, non avrebbe apprezzato il suo ruolo da Oscar in Everything Everywhere All at Once.

La star di Psyco, scomparsa nel 2004 all'età di 77 anni, secondo Curtis, avrebbe detestato il film a causa dell'aspetto fisico del personaggio della figlia.

Jamie Lee Curtis ha (quasi) cambiato idea grazie a Lindsay Lohan

"Quel pazzo venerdì sempre più pazzo lo avrebbe adorato" ha dichiarato Curtis "È divertente, perché un giorno Lindsay mi ha chiesto come facessi a sapere cosa avrebbe davvero pensato mia madre e io risposi che conoscevo mia madre e credo di saperlo ma ha ragione. Mia madre è morta. E non lo so, magari Everything Everywhere le sarebbe piaciuto. Non credo, però".

Janet Leigh in una scena di Psyco

Jamie Lee Curtis sostiene che le persone della generazione dei suoi genitori, Janet Leigh e l'attore Tony Curtis, scomparso nel 2010 all'età di 85 anni, avrebbero fatto davvero fatica ad accettare un film come Everything Everywhere All at Once.

Jamie Lee Curtis è convinta che sua madre non avrebbe amato il suo film da Oscar

"Il motivo per cui pensavo che non le sarebbe piaciuto è perché, nella sua generazione, come cercavo di spiegare, il tuo aspetto fisico era la tua moneta" ha dichiarato Curtis.

"Lei era una grande bellezza" ha proseguito "Io non sono mai stata una grande bellezza. Sono stata carina. Ero carina. Non bella. Mia madre era leggendariamente bella. E quindi, per questo motivo, pensavo che avrebbe avuto un problema con il mio aspetto nel film".

Everything Everywhere All at Once ha vinto sette premi Oscar nel 2023, incluso quello al miglior film. Jamie Lee Curtis interpreta un'agente dell'IRS che controlla il business della lavanderia gestito dai personaggi di Michelle Yeoh e Ke Huy Quan.