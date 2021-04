DGA Award 2021: Chloe Zhao prima donna asiatica della storia a vincere con Nomadland

La regista di Nomadland, Chloe Zhao, è la prima donna asiatica della storia, la seconda in assoluto, a conquistare il premio assegnato dalla Director's Guild of America.

La regista di Nomadland, Chloe Zhao, trionfa ai DGA Award 2021 diventando la prima donna asiatica della storia, la seconda in assoluto, a conquistare il prestigioso premio assegnato dalla Director's Guild of America.

Nomadland: Chloé Zhao sul set del film

Chloe Zhao ha battuto rivali come David Fincher (Mank) e Aaron Sorkin (IL processo ai Chicago 7), ma anche emergenti come Lee Isaac Chung (Minari) ed Emerald Fennell (Promising Young Woman). Nel suo emozionante discorso di ringraziamento, la regista di origine cinese ha ringraziato tutti gli altri candidati, in particolare la Fennell, che ha definito "geniale e in pieno controllo della sua opera".

Prima di Chloe Zhao, solo Kathryn Bigelow aveva vinto il DGA nel 2009 con The Hurt Locker. Chloe Zhao ed Emerald Fennell hanno segnato un ulteriore record visto che sono le prime due donne a essere nominate insieme dalla guild nello stesso anno.

I DGA 2021 hanno preceduto di 24 ore la consegna dei BAFTA 2021 che hanno segnato un altro trionfo per Nomadland e Chloe Zhao in vista degli Oscar 2021, che saranno consegnati la notte del 25 aprile.

Ecco la lista completa dei vincitori dei DGA 2021: