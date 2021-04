BAFTA 2021: Nomadland domina i premi britannici

Nomadland ha conquistato il premio come Miglior Film ai BAFTA 2021, ottenendo inoltre i riconoscimenti come Miglior regista e Attrice Protagonista.

I vincitori dei BAFTA 2021 sono stati annunciati durante una cerimonia che si è svolta alla Royal Albert Hall e ha visto trionfare Nomadland.

Il film diretto da Chloé Zhao ha infatti conquistato il premio come Miglior Film e ha vinto anche nelle categorie dedicate alla regia e alla Miglior Attrice Protagonista.

Nella giornata di ieri la British Academy aveva già premiato Ma Rainey's Black Bottom con i premi come Migliori Costumi e Miglior Trucco e Acconciatura, mentre Mank di David Fincher aveva conquistato il BAFTA come Miglior Production Design e Sound Of Metal quello per Miglior Sonoro. Tenet aveva infine vinto nella categoria Migliori Effetti Visivi.

Nella serata di oggi, presentata da Edith Bowman e Dermot O'Leary, sono stati assegnati i premi principali di questa edizione confermando progetti come Nomadland, Another Round, Soul e Promising Young Woman come tra i più probabili vincitori ai premi Oscar.

Ecco i vincitori di tutte le categorie:

Miglior Film

Nomadland

Miglior Regista

Chloé Zhao, Nomadland

Miglior Attrice Protagonista

Frances McDormand - Nomadland

Miglior Attore Protagonista

Anthony Hopkins - The Father

Miglior Attrice Non Protagonista

Yuh-Jung Young - Minari

Miglior Attore Non Protagonista

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Miglior Film Britannico

Promising Young Woman

Miglior Esordio di uno sceneggiatore, regista o produttore britannico

His House, Remi Weekes (Sceneggiatore, Regista)

Miglior Star Emergente (categoria votata dal pubblico)

Bukky Bakray

Miglior Colonna Sonora

Soul - Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

Miglior Documentario

My Octopus Teacher, Pippa Ehrlich, James Reed, Craig Foster

Miglior Sceneggiatura Originale

Promising Young Woman, Emerald Fennell

Miglior Fotografia

Nomadland, Josua James Richards

Miglior Film in Lingua Straniera

Another Round, Thomas Vinterberg, Sisse Graum Jorgensen

Miglior Montaggio

Sound of Metal, Mikkeò E.G. Nielsen

Miglior Sceneggiatura Non Originale

The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller

Miglior Film Animato