Dexter: New Blood, nella foto del cast scopriamo ritorni e nuovi arrivi

Dexter: New Blood, foto promozionale del cast

Personaggi vecchi e nuovi di Dexter fanno la loro comparsa nella foto di gruppo dei cast di Dexter: New Blood, miniserie revival dell'hit Showtime divenuta un vero e proprio fenomeno di costume.

La foto mostra il protagonista Michael C. Hall circondato dai colleghi in posa fuori da un cottage di legno immerso nella neve.

Da sinistra a destra troviamo Clancy Brown nel ruolo di Kurt Caldwell, Johnny Sequoyah in quello di Audrey Bishop, Jack Alcott che interpreta Harrison Morgan, Alano Miller è Logan, Julia Jones è Angela Bishop e Jennifer Carpenter interpreta Debra Morgan, sorella (defunta) di Dexter. L'attrice finora ha ribadito di che il suo personaggio non è un fantasma. Durante un panel della Television Critics Association, Carpenter ha affermato che la sua Debra non è fantasma, è "più di un collegamento o un'eco o una verità scomoda per Dexter... Fa ritorno per perseguitarlo, punirlo e prendersi cura di lui, per provocarlo e amarlo."

Dexter: New Blood, la reunion tra Jennifer Carpenter e Michael C. Hall

In un'altra foto diffusa da Entertainment Weekly, Dexter e Debra sono seduti a un tavolo di legno, l'uno di fronte l'altra. Lei gli sorride dolcemente.

"Debra non è solo una voce nella testa di Dexter. Non credo che sia così semplice", ha dichiarato Jennifer Carpenter a EW. "Fa parte di quelle conversazioni. A che scopo sarei tornata? Pensavo che l'unica ragione per riportare indietro la serie fosse scoprire cosa potesse essere accaduto a un serial killer non controllato, impunito, decodificato. Come sarebbe sembrata la pulsione oscura se avesse avuto accesso illimitato a quest'uomo? Volevo tornare indietro e perseguitarlo, confortarlo, consolarlo, incoraggiarlo, amarlo, odiarlo e rovinarlo."

La premiere di Dexter: New Blood su Showtime è fissata per il 7 novembre.