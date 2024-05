Dexter: la serie prequel ha trovato il giovane protagonista, annunciato anche il titolo ufficiale

La serie prequel di Dexter, prodotta da Paramount+ con Showtime ha trovato i suoi tre protagonisti.

Secondo quanto riportato da Variety Patrick Gibson, Christian Slater e Molly Brown sono tutti entrati a far parte del cast dello show, che ora si intitola Dexter: Original Sin. Gibson interpreterà Dexter Morgan, mentre Slater sarà Harry Morgan, il padre adottivo di Dexter. Brown interpreterà Debra Morgan, la sorella di Dexter.

I tre ruoli sono stati interpretati rispettivamente da Michael C. Hall, James Remar e Jennifer Carpenter nella serie originale.

Cosa racconterà la serie prequel?

Il prequel di 10 episodi è stato originariamente annunciato nel febbraio 2023. È ambientato nel 1991, 15 anni prima degli eventi di Dexter.

La sinossi ufficiale afferma che il nuovo show "segue Dexter (Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry (Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami".

Patrick Gibson sarà il giovane Dexter

Chi è il nuovo Dexter?

Abbiamo già avuto modo di vedere GIbson sul piccolo schermo in Tenebre e ossa e The OA entrambi su Netflix. Ha recitato anche in film come Tolkien, Good Girl Jane e Property of the State.

Questo è il secondo tentativo di espandere l'IP di Dexter. Nel 2021, Showtime ha trasmesso la serie sequel Dexter: New Blood, che riprendeva 10 anni dopo gli eventi del finale della serie originale. Sia il prequel che il sequel fanno parte di una più ampia strategia di Paramount volta a costruire franchise attorno alle sue proprietà più note. Al momento dell'annuncio del prequel di Dexter, è stato anche riportato che sono in lavorazione diversi spinoff di Billions.