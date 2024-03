Dexter: il cofanetto della serie completa in Blu-Ray in offerta su Amazon

Se siete amanti della serie con Michael C. Hall non potete farvi scappare questa offerta

La serie Dexter, con Michael C. Hall protagonista, ha conquistato negli anni della sua programmazione ma anche in quelli avvenire una schiera molto grande di appassionati, anche se non tutti sono rimasti soddisfatti dal finale, cosa a cui i produttori hanno poi posto rimedio con la successiva miniserie Dexter: New Blood.

Quello che vi proponiamo oggi è invece il cofanetto con tutti gli episodi delle otto stagioni della serie principale in Blu-Ray, a un prezzo che non dovete lasciarvi sfuggire per niente al mondo.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo Box-Dexter Stg.1-8 (Serie Completa) è disponibile a 49,59€, con uno sconto del 28% sul prezzo consigliato (68,42€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Dexter tornerà?

"Ho imparato che 'Mai dire mai' è la risposta a tutto, sapete", aveva dichiarato Michael C. Hall ai microfoni del podcast Lipps Service. "Lo show si è concluso in maniera piuttosto definitiva con questa nuova stagione, e non ho un calendario su cui segnare una possibile data in cui potrò tornare a interpretare il personaggio come facevo prima".

Dexter, Michael C. Hall: "Ecco perché è il momento giusto per il revival"

Detto questo, Hall è piuttosto soddisfatto di come stanno le cose al momento: "Sono orgoglioso di quanto fatto, e sono lieto di poter essere tornato sullo schermo e aver avuto l'opportunità di rivisitare il personaggio e dare allo show la chiusura di cui aveva bisogno... Credo. Non so, ma ci si sente piuttosto bene ad essere liberi"