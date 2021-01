Dexter: David Magidoff si unisce al revival della serie per Showtime

David Magidoff si è aggiunto al cast del revival di Dexter, targato Showtime, ambientato nella città di Iron Lake, nello stato di New York.

David Magidoff di The Morning Show si è unito al cast del revival di Dexter, famosa serie tv terminata nel 2013, che inizierà le riprese il mese prossimo in Massachusetts.

Michael C. Hall in Dexter

David Magidoff sarà co-protagonista al fianco di Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah e Jack Alcott in questo revival di Dexter che si svilupperà in 10 episodi. Secondo Deadline, l'attore interpreterà Teddy, un poliziotto che lavora da sole due settimane e che, nonostante la sua inesperienza, si rivela estremamente utile nel lavoro sul campo.

La serie originale, che si è svolta dal 2008 al 2013 e resta una delle serie tv drama più importanti di Showtime, seguiva le vicissitudini di Dexter Morgan, un tecnico della polizia scientifica di Miami che in realtà è uno spietato serial killer che uccide soltanto criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

Dexter è andato in onda per ben 96 episodi in otto stagioni dal 1°ottobre 2006 negli Stati Uniti, fino al 23 settembre 2013.

Il revival avverrà un decennio dopo la scomparsa di Dexter Morgan e mostrerà l'assassino che vive sotto un nome diverso in un mondo lontano da Miami. La nuova versione di Dexter avrà come produttori esecutivi John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro, Scott Reynolds e Marcos Siega.