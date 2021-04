Dexter 9: un nuovo teaser svela quando tornerà la serie

Dexter 9 uscirà in autunno sugli schermi americani di Showtime, come rivela un nuovo teaser trailer condiviso dall'emittente americana online.

Il video, sulle note del brano Don't Let Me Be Misunderstood interpretato da Nina Simone, mostra brevemente il protagonista interpretato da Michael C. Hall mentre guarda fuori dalla finestra, osservando un paesaggio innevato, e poi rivolge lo sguardo alla macchina da presa.

Le riprese dei dieci episodi inediti di Dexter sono iniziate a gennaio dopo l'annuncio del revival, a ottobre.

Il protagonista Michael C. Hall aveva dichiarato parlando della serie: "Non vedo l'ora di tornare nei panni di Dexter. Non so davvero cosa aspettarmi, dato che non sono mai tornato a uno stesso lavoro a distanza di tutto questo tempo. Mi interessa molto capire cosa diavolo sia successo al personaggio. Aspettavo soprattutto che venisse presentata una storia che sentivo la necessità di dover raccontare. C'erano altre proposte e altre idee ma questa è stata la prima che abbiamo voluto sviluppare".

Nel cast di Dexter 9 ci saranno anche Clancy Brown (Carnivale), Julia Janes (Goliath), e Jamie Chung (Lovecraft Country).